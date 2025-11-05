Un violento episodio tuvo lugar en el Colegio Normal 2 de La Plata, donde estudiantes se enfrentaron a un joven ajeno a la institución y, como consecuencia, una preceptora resultó herida y terminó sangrando tras intentar frenar la pelea que continuaba escalando.

La agresión ocurrió durante la mañana del martes y en las imágenes que circularon se puede ver como varios alumnos del establecimiento se enfrentaron a golpes de puño y patadas contra un joven externo a la institución, mientras que luego la preceptora resultó herida y debió recibir tres puntos de sutura.

El violento hecho ocurrió en el patio cerrado del establecimiento, lugar donde se desató una pelea física entre alumnos de sexto año y otro joven que, según detalló el medio 0221, habría sido expulsado de la escuela. Este último habría intentando abandonar el lugar pero fue interceptado por otro alumno que se lo impidió.

A la pelea inicial comenzaron a sumarse más alumnos y una preceptora que intentó separar a los estudiantes tomando a uno de ellos por el brazo. No obstante, la mujer fue arrastrada al suelo y sufrió una herida cortante en la frente. Ante la caída y la herida ensangrentada de la trabajadora de la escuela, el personal y los alumnos presentes se alertaron y frenaron el enfrentamiento.

La mujer, según imágenes que trascendieron del hecho, quedó recostada en el piso, con sangre corriendo por su frente y debió ser asistida por colegas y alumnos. Según indicó el medio mencionado, la directora del establecimiento no notificó de inmediato a la Policía Bonaerense de lo ocurrido y, según Infobae, hasta el momento tampoco se presentó una denuncia formal por el conflicto.

"Antes había amonestaciones y sanciones, pero ahora los chicos pueden hacer lo que quieren, pueden romper lo que sea y nosotros tenemos que quedarnos de brazos cruzados", lamentó Mónica, una preceptora de la escuela donde ocurrieron los hechos.

Sobre el violento episodio, la mujer explicó que el conflicto inició cuando uno de los alumnos tomó un palo de escoba, lo rompió y buscó a otro de sexto, iniciándose la pelea entre el estudiante de sexto y otro ya expulsado de la institución por ausentismo en el aula y por "buscar conflictos".

"Solamente dijeron que iba a haber una policía afuera y que después que iba a haber charlas de convivencia. Me siento desamparada ante todo, nadie te ayuda", expresó luego sobre las eventuales disposiciones de seguridad a aplicar y concluyó: "No quiero entrar porque me da tanta tristeza lo que está pasando como institución".

