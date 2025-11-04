Escuelas de Córdoba implementan nuevas reglas para celulares: qué está permitido y qué no

Córdoba definió regular el uso de celulares en las escuelas y, durante octubre, el Ministerio de Educación distribuyó un documento con orientaciones en todas las instituciones del territorio provincial, tanto de gestión estatal como privada. La normativa busca promover un uso pedagógico y responsable de la tecnología, sin prohibir completamente los dispositivos, pero estableciendo límites para evitar distracciones y vulneración de derechos.

"El celular podrá usarse en el aula cuando tenga una finalidad pedagógica en el marco del proceso de enseñanza y aprendizaje", explicó Juan José Castellano, director general de Bienestar Educativo del Ministerio de Educación, en diálogo con el programa Última Pregunta por Radio Continental Córdoba.

La política provincial se enmarca en los Acuerdos Escolares de Convivencia (AEC) que cada institución debe actualizar antes de fin de año. Según Castellano, el ministerio no impondrá una conducta única.

A diferencia de otras jurisdicciones que optaron por prohibir completamente los celulares en las aulas, Córdoba eligió un camino intermedio. "Acá se tendrá en cuenta el contexto de cada escuela. Lo que se hace es regular el uso de los celulares y los dispositivos digitales, pero acordándolo y contextualizándolo a cada instancia, a cada nivel", señaló el funcionario.

El documento oficial establece que los dispositivos digitales -que incluyen teléfonos celulares, tablets, relojes inteligentes, consolas portátiles de videojuegos y reproductores digitales- solo deben utilizarse en clase cuando la actividad haya sido planificada y autorizada por el docente. Durante los recreos y momentos de transición, cada institución puede definir sus propias pautas, aunque se prioriza siempre la interacción social presencial.

Prohibiciones explícitas y sanciones

Las orientaciones ministeriales son claras respecto a ciertas prácticas. "Están prohibidas las filmaciones o cualquier situación que afecte a un estudiante, a un docente, a una familia, o alguien de la comunidad educativa", enfatizó el director de Bienestar Educativo.

El documento oficial detalla que queda prohibido grabar, fotografiar o difundir imágenes, videos o audios sin autorización del equipo directivo y de las personas involucradas. En el caso de estudiantes, se requiere además la autorización de los adultos responsables.

Cuando se incumplen las normas acordadas, cada institución debe aplicar las sanciones previstas en su AEC, que deben respetar criterios de proporcionalidad, gradualidad y contextualización. "Una vez que está establecido, eso se convierte en un valor y en una norma para todos los actores de esa comunidad educativa", explicó Castellano.

El funcionario fue enfático al aclarar que la regulación no deja solas a las escuelas: "No se deja a criterio de cada escuela la regulación del uso del celular. Estas normativas son un instrumento orientador y cada escuela participa en este proceso de la construcción del acuerdo, pero eso pasa por la supervisión de los equipos técnicos del Ministerio de Educación".

En cuanto a la custodia de los dispositivos, las orientaciones establecen que cada persona es responsable de su propio dispositivo digital, aclaró Castellano ante consultas sobre posibles reclamos por roturas durante el guardado de celulares.

Primeras experiencias en las aulas

Algunas escuelas ya comenzaron a implementar las nuevas directivas. Una institución de Córdoba capital envió un comunicado a las familias de primer año el 27 de octubre, informando sobre una "prueba piloto" que se desarrollará entre el 3 y el 14 de noviembre.

"Se facilitará a los docentes que la soliciten, una caja especial para que los alumnos depositen sus celulares al ingresar al aula", indica el comunicado escolar, que aclara expresamente: "Ni el docente, ni el equipo directivo, ni ningún personal de la Institución Educativa se harán responsables por la pérdida, rotura o falla que pueda sufrir el dispositivo electrónico".