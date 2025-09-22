Las escuelas primarias bonaerenses prohíben el celular en las aulas: ¿cuándo se implementará?

La legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó una ley que prohíbe el uso de celulares en las aulas de las escuelas primarias.

La medida fue impulsada por los senadores Emmanuel González Santalla, de Unión por la Patria, y Lorena Mandagarán, del GEN. Ya había sido aprobada en el Senado bonaerense a principios de este año y ahora fue sancionada en Diputados.

¿Qué establece la ley? La misma sostiene que los alumnos del nivel primario, tanto de instituciones públicas como privadas, no podrán utilizar pantallas durante su permanencia en los establecimientos educativos, salvo que su uso sea requerido por el personal docente.

El texto legal especifica que el Poder Ejecutivo provincial dispondrá de un plazo de 180 días desde la sanción para reglamentar la ley, la cual aún no tiene definido una fecha concreta para su implementación definitiva, aunque se estima que la obligatoriedad podría comenzar a regir en 2026 y afectará a 1,5 millones de estudiantes que cursan la primaria en la provincia.

Esta ley se suma a iniciativas similares que ya rigen en la Ciudad de Buenos Aires, en las provincias de Neuquén y Salta y en otros países, como Francia, Brasil, Alemania, Noruega, China y algunos estados de Estados Unidos.