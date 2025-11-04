Río Cuarto: un alumno agredió a un preceptor con agua caliente y generó polémica en el colegio San Buenaventura

El miércoles pasado, un alumno de sexto año del Instituto San Buenaventura de Río Cuarto arrojó agua caliente sobre un preceptor, hiriéndolo en la espalda y el cuello. La institución impuso al estudiante una suspensión de tres días y lo cambió de división, según confirmó El Puntal. Esta sanción generó malestar y reclamos entre alumnos y familias: dado que el preceptor agredido no volvió a su trabajo y continúa bajo tratamiento psicológico.

"Fue a modo de broma"

En medio del escándalo, según reportó LV16, fuentes cercanas a la familia del alumno afirmaron que la relación entre ambos "era buena" y que el hecho habría ocurrido "a modo de broma". Sostienen que el estudiante intentó arrojarle agua sobre la campera, pero lo terminó quemando "accidentalmente".

Comunicado oficial del colegio

Con la escuela "muy movilizada", el equipo directivo difundió un comunicado oficial el 3 de noviembre, confirmando "un episodio en el que un estudiante arrojó agua caliente sobre un preceptor". Aseguraron que la situación "fue atendida y contenida" y que continúan "trabajando institucionalmente con las partes involucradas".

El comunicado aclara que continúa “trabajando institucionalmente con las partes involucradas y todos los actores de nuestra Institución”.

También se recuerda que el caso involucra a un menor de edad y a un miembro del personal, por lo que el colegio invocó la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: “Rige plenamente la obligación legal de resguardar sus identidades, su imagen y su intimidad. Las normas locales aplicables prohíben difundir datos, imágenes o referencias que permitan identificarlos directa o indirectamente cuando ello pueda afectar su dignidad o buen nombre”, señala el texto.

Y cerró con un mensaje de reflexión: “Agradecemos a las familias que esperan la información oficial de la Escuela y a los medios que actúan con responsabilidad en la protección de niños, niñas y adolescentes. Que este episodio sea también una oportunidad para renovar, como enseñaba San Francisco, el camino de la paz y el bien.”

Mensajes de apoyo y reclamos

En las rejas del colegio se colocaron carteles con mensajes dirigidos al preceptor, firmados por alumnos y padres. “Un preceptor con valores merece respeto y justicia. Tu compromiso y dedicación merecen justicia”

A su vez, otros carteles mencionan el aprecio que tiene la comunidad ante el preceptor: “Cuídate con el mismo cariño con el que nos cuidás a todos nosotros. Estamos aquí para acompañarte en cada momento y decisión (...) Cuidar a quienes nos cuidan. Por todo lo que nos diste, hoy te apoyamos".