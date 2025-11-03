Los viajes con cuotas sin interés en dólares, entre lo más consultado: curiosidades del CyberMonday

El CyberMonday arrancó fuerte: casi 3 millones de usuarios navegaron el sitio oficial en las primeras horas y el descuento promedio entre todas las categorías trepó a 31%, el mayor nivel desde 2021. Según Emiliano Gath de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), Servicios (42%), Salud y Belleza (37%) y Muebles/Hogar/Deco (35%) encabezaron las rebajas.

“La puerta de entrada tiene que ser ese sitio, ese portal, no otro”, subrayó, al insistir en ingresar por cybermonday.com.ar para asegurarse de que las marcas estén efectivamente adheridas.

En diálogo con After Office, Punto a Punto Radio (90.7), el referente explicó que el primer día funciona, sobre todo, como fase de comparación y armado de carritos. “Hoy es el primer día de comparar; entre mañana y pasado se efectivizan la mayor parte de las compras”, apuntó, describiendo un comportamiento que alterna lo aspiracional y la necesidad según el rubro.

Qué se está buscando

Entre las búsquedas, los equipos de aire acondicionado ocupó el primer lugar, seguido por zapatillas y heladeras. En el Top 50 de productos más cliqueados se mezclan tecno, electro y turismo: un celular de alta gama encabeza el ranking; detrás aparecen aires acondicionados y, como curiosidad del día, un paquete a Búzios ofertado en 10 cuotas de 98 dólares.

La psicología de compra no es lineal. En Salud y Belleza, por ejemplo, el consumidor presionó por primeras marcas y muchas empresas ajustaron su estrategia: dejaron de empujar segundas líneas y salieron con descuentos en marcas líderes. A la vez, alimentos y bebidas sostienen su volumen por necesidad, aunque la facturación la suelen liderar turismo y electro.

Viajes: cuotas en pesos y, por primera vez, en dólares

El rubro Viajes volvió a traccionar tráfico y conversación. La novedad: además de cuotas sin interés en pesos para paquetes nacionales, ahora se ofrecen paquetes internacionales en dólares con cuotas en dólares. “Antes muchas agencias no permitían pagar en dólares; ahora se puede cerrar en cuotas y en dólares”, destacó Gath. El movimiento se refleja en el ranking de clics, con Iguazú, Caribe y opciones internacionales compitiendo con electro en la grilla.

La financiación también reapareció en electro/tecno: 3 y 6 cuotas sin interés en múltiples marcas y los bancos que volvieron a ser la palanca de decisión, tras meses de una oferta más acotada.

¿Cayeron las ventas online? El dato y qué espera el sector

Consultado por la baja reciente del consumo vía e-commerce, Gath reconoció el enfriamiento y ancló la referencia en una fecha comercial clave: “Realmente hubo una baja de consumo… del 7, un 10% interanual en el Día de la Madre”. En ese marco, describió: “venimos de meses con una demanda más fría y este evento busca reactivar” mediante financiación y descuento efectivo.

De hecho, para muchas empresas, participar del CyberMonday puede multiplicar por cinco lo que venden en un mes estándar. “Hay una expectativa real de mejora, sobre todo en los dos últimos días del evento, cuando el usuario decide y paga”, agregó.

Descuentos, timing y cómo navegar el sitio

El timing del usuario combina oficina más casa: buscar y guardar en el carrito durante el día; cerrar a la noche en familia. En ese proceso, la IA del sitio suma en utilidad, ya que permite comparar productos o financiación dentro de la plataforma oficial.