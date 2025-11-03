CyberMonday 2025: Todas las promos bancarias para acumular descuentos y comprar con los mejores beneficios

Este lunes 3 de noviembre arrancó una nueva edición del CyberMonday, el evento de compras online organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), que se extenderá hasta el miércoles 5 de noviembre a las 23:59 horas. Este año participan casi 900 empresas entre grandes marcas, pymes y emprendedores, que ofrecen un descuento promedio del 31%. Todas las tiendas oficiales están disponibles en la web www.cybermonday.com.ar.

CyberMonday 2025: cómo evitar estafas virtuales y comprar con seguridad

Según se informó en horas recientes, la web oficial registró un acumulado de 2 millones de usuarios en las primeras horas del evento, con las siguientes provincias liderando el tráfico:

Provincia de Buenos Aires CABA Córdoba Santa Fe Mendoza San Miguel de Tucumán Salta Entre Ríos Neuquén Corrientes

En lo que respecta a categorías, las más exploradas por los usuarios fueron:

Electrodo y Tecno Indumentaria y Calzado Viajes Muebles, Hogar y Deco Salud y Belleza Deportes y Fitness Motos y Autos Bebés y Niños Super, Gastronomía y Bodegas

Según la fiscalización de ofertas realizada por CACE junto con la Universidad de Buenos Aires, el descuento promedio del sitio alcanza el 31%, con categorías destacadas como Servicios y Varios (42%), Salud y Belleza (37%), Muebles, Hogar y Deco (35%), Super, Gastronomía y Bebidas (35%), Bebés y Niños (34%) e Indumentaria y Calzado (31%).

“Desde CACE trabajamos para que el consumidor viva la mejor experiencia posible durante el CyberMonday, accediendo a ofertas y oportunidades exclusivas en el canal oficial del evento”, explicó Andrés Zaied, presidente de CACE. “Con un promedio de descuento del 31%, CyberMonday 2025 es el evento con mayor descuento desde CyberMonday 2021”, agregó.

Los bancos se suman a las ofertas con toda una batería de descuentos y promociones, que incluyen 12 cuotas sin interés, y beneficios con descuentos que llegan al 40%: Aquí compartimos un recorrido por las principales entidades de crédito con la oferta disponibles.

Promociones bancarias para el CyberMonday 2025

* BBVA

Del 3 al 9/11

Electro y Tecno

* 12 cuotas sin interés y 20% tope $20.000 (compartido y distribuido entre marcas adheridas) wn Fravega, On City, Cetrogar, Megatone, Naldo, Tienda Newsan, Samsung, Coppel

Home & Deco

* 12 cuotas sin interés 20% tope $20.000 (compartido y distribuido entre marcas adheridas)

Simmons y Essen

- Prestigio: 10% sin tope + 12 cuotas sin interés

- Muebles y sillones: 12 cuotas sin interés

Farmacias y perfumerías

* 20% tope $20.000 (compartido y distribuido entre marcas adheridas)

Marcas destacadas:

Farmaplus, Farmacias Selma, Las Margaritas, Perfumerías Rouge, Parfumerie, Beauty24.

- Grupo Farmacity (Farmacity / Get the Look / Simplicity / The food market) 20% tope $7.000

Indumentaria

* 20% tope $20.000 (compartido y distribuido entre marcas adheridas)

Marcas destacadas: Sportline, On Sports, In Store, Ver, Viamo, Equus, 47 Street

Viajes

Millas BBVA en portal de canje - Despegar:

- Del 5 al 11: 30% (tope 250k a confirmar valor en millas) vuelos Cancún y Rio con canje FULL MILLAS

- Del 3 al 9:

- Hasta 9 cuotas sin interés vuelos nacionales

- Hasta 12 cuotas sin interés alojamientos, paquetes, alquileres de auto.

Cyber Monday: Planificar con anticipación potencia las ventas

Banco Ciudad

La entidad ofrece hasta 12 cuotas sin interés más un 20% de descuento pagando compras de electro, tecnología y hogar, en compras realizadas a través de la app Ciudad, o pagando con la billetera virtual buepp o modo, con tarjetas del Ciudad.

Banco ICBC

Los usuarios de ICBC Mall pueden comprar hasta en 18 cuotas sin interés ó un 40% de reintegro pagando en 1 cuota a través de MODO.

Además, ICBC Mall extenderá la semana de descuentos con el Cyber Week que tendrá lugar los días 6, 7, 8 y 9 de noviembre con hasta 12 cuotas sin interés en toda la tienda y 18 cuotas sin interés en productos seleccionados ó un 30% de reintegro pagando en 1 cuota a través de MODO.

A lo largo de la semana, los clientes de ICBC también podrán acceder a envíos gratuitos en productos seleccionados.

Más información: https://mall.icbc.com.ar/

Banco Macro

Del 3 al 5 de Noviembre y exclusivo MODO y tarjetas de crédito Visa Macro.

- Cartera General: 10% de ahorro | Tope: $10.000 por cliente

- Selecta: 20% de ahorro | Tope: $30.000 por cliente

Adicionalmente los clientes podrán disfrutar hasta 15 cuotas sin interés con todas las Tarjetas de Crédito Macro.

Durante el Cyber Week, que se llevará a cabo entre el 6 al 9 de noviembre, pagando con MODO y las Tarjetas de Crédito Macro se podrá acceder a una financiación de hasta 15 cuotas sin interés en todos los productos de la tienda.



ESPECIAL | TECNOLOGÍA

Del 3 al 9 de noviembre, con Tarjetas de Crédito de Banco Macro se puede acceder a productos seleccionados y pagarlos en hasta 9 cuotas sin interés en comercios adheridos.

Encontrá el producto que buscas en uno de los siguientes comercios: Logos: 9Z, Banghó, BGH, Bringeri Hogar, Casa del Audio, Castillo Sacifia, Cetrogar, Compracierta, Coppel, D'Ricco, Deventas, Diggit, Dmaker, El Gato, Ferbi, Frávega, Grupo Marquez, Hisense, iPoint, JBL, Kitchenaid, LG, Megatone, Motorola, Musimundo, Naldo, On City, Pardo Hogar, Quint, Radio Sapienza, Remy, Samsung, Smartlife, Sony, Tecnocompro, Tienda Movistar, Tienda Newsan, Tienda Personal, Tidi, Ultracomb, Vstore, Whirlpool, Xiaomi, y Yelmo.

ESPECIAL | TECNOLOGÍA ONLINE

Del 3 al 9 de noviembre, pagando con Tarjetas de Débito o Crédito Macro, exclusivo MODO en compras que se realicen de forma Online, hay 20% de ahorro con un tope de $20.000 por cliente, total promoción.

En estos comercios, en productos seleccionados, asimismo se podrá acceder a una financiación pagando con Tarjetas de Crédito Macro de hasta 9 cuotas sin interés.

Comercios adheridos: Frávega, On City, Megatone, Naldo, Casa del Audio, Motorola, Tienda Newsan, Samsung, SHOP.LG, Coppel.



ESPECIAL | INDUMENTARIA ONLINE

Del 3 al 9 de noviembre con Tarjetas de Débito o Crédito Macro pagando exclusivamente con MODO en tiendas Online de Indumentaria adheridas, se accede a un 20% de ahorro con un tope de $12.000 por cliente, total promoción.

Tiendas Adheridas:

https://www.topper.com.ar https://www.grisino.com https://www.broer.com.ar https://www.sportline.com.ar https://www.forleden.com.ar https://www.vaypol.com.ar www.newsport.com.ar www.templodelfutbol.com.ar www.cero26.com.ar www.tiendafuencarral.com.ar https://www.bonjourlulu.com.ar https://www.sporting.com.ar https://www.wokerbysporting.com.ar www.kevingston.com.ar https://www.ver.com.ar https://www.selu.com.ar https://www.legacy.com.ar https://www.viamo.com https://www.lamartina.com.ar www.Equus.com.ar https://www.47street.com.ar www.pacogarcia.com.ar https://www.yagmour.com.ar www.sweet.com.ar https://www.showsport.com.ar https://www.grimoldi.com https://www.hushpuppies.com.ar https://www.swarovski.com.ar www.sportotal.com.ar www.freekick.com.ar www.vallejocalzados.com.ar

ESPECIAL | FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

Del 3 al 9 de noviembre, abonando con tarjetas de Débito o Crédito de Banco Macro, exclusivamente pagando con MODO en farmacias y perfumerías adheridas de forma online, hay 20% de ahorro con un tope de devolución de $7.000 por cliente, total promoción.

Tiendas Adheridas:

https://www.farmaplus.com.ar www.lasmargaritas.com.ar https://selmadigital.com/ https://sandraselmaonline.com.ar/ www.centraloeste.com.ar https://www.openfarma.com.ar www.perfumeriaspigmento.com.ar/ https://www.parfumerie.com.ar/ www.perfumeriasrouge.com www.beauty24.com.ar



ESPECIAL | HOME & DECO ONLINE

Del 3 al 9 de noviembre pagando con Tarjetas de Débito o Crédito Macro, exclusivamente con MODO en tiendas adheridas pagando de forma Online, se accede a un ahorro de 20% de ahorro. El tope de devolución es $20.000 por cliente, total promoción.

Tiendas Adheridas:

https://www.piero.com.ar https://www.suavestar.com.ar https://www.cannon.com.ar https://www.suavegom.com.ar https://www.rosen.com.ar https://www.belmo.com.ar https://www.simmons.com.ar https://calmessimple.com.ar https://www.colchonesgani.com.ar https://somosrex.com https://gardenlife.com.ar

Noviembre arranca con el Cyber Monday: acá te damos consejos y las promos de turismo



Despegar.com

Del 3 al 9 de noviembre pagando con Tarjetas de Crédito Macro, cuando compres un paquete o alojamientos con un destino nacional se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés.

Selecta Volar | macro.almundo.com.ar

Del 3 al 9 de noviembre pagando con Tarjetas de Crédito Macro, cuando compres un paquete o alojamientos con un destino nacional se puede pagar en hasta 12 cuotas sin interés.

assistcard.com

Abonando los seguros de viajero con Tarjetas de Crédito Macro en productos seleccionados se podrá acceder a un ahorro de hasta 40% en el acto y es posible financiar la compra en hasta 12 cuotas sin interés.

Banco Nación

El Banco Nación participa con descuentos de hasta 40% y 24 cuotas sin interés, con beneficios exclusivos para los clientes en “Tienda BNA+” y “BNA Viajes”.

En “Tienda BNA+”, se puede acceder a una amplia variedad de productos —tecnología, electrodomésticos, línea blanca y más— en hasta 24 cuotas sin interés. Además, quienes cobran su sueldo en el Banco obtienen un 40% de descuento, con un tope de reintegro de $ 35.000 por cliente.

En tanto que en “BNA Viajes”, los usuarios también pueden aprovechar beneficios exclusivos para planificar sus próximas escapadas.

Para destinos nacionales, se ofrecen 12 cuotas sin interés y 10% de descuento con tope de $ 15.000 por compra. Mientas que, para destinos internacionales, hay 10% de descuento en un pago, también con tope de $ 15.000 por compra. En ambos casos, las compras pueden realizarse con MODO desde la aplicación “BNA+”, con las tarjetas Visa o Mastercard de la entidad.

Asimismo, se suma la propuesta “Semana Nación”, que estará vigente del 3 al 9 de noviembre, donde los clientes podrán acceder a 18 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito del Banco en los e-commerce adheridos, disponibles en www.semananacion.com.ar. Las promociones son acumulables con los beneficios de MODO.

Banco Provincia

Del 3 al 5 de noviembre, Banco Provincia se suma al CyberMonday con dos propuestas: financiación en hasta 18 cuotas sin interés en su plataforma de e-commerce Provincia Compras y una promoción especial con Aerolíneas Argentinas que incluye pasajes para destinos dentro del país en 3 o 6 cuotas sin interés y un 10% de descuento.

La iniciativa apunta a fomentar el consumo digital y facilitar el acceso a productos de primera necesidad y artículos de valor, con el respaldo de la banca pública bonaerense. Es una excelente oportunidad para adelantar compras navideñas o renovar equipamiento en rubros como electro, tecnología, hogar, moda, deportes, salud, belleza y jugueterías.

Además, quienes estén pensando en planificar sus vacaciones o una escapada de fin de año, podrán aprovechar la promoción con Aerolíneas Argentinas, que permite comprar pasajes nacionales con beneficios exclusivos.

¿Cómo comprar en Provincia Compras?

Para acceder a las promociones, es necesario ser cliente/a de Banco Provincia. Aunque se puede pagar con tarjeta de débito, las cuotas sin interés están disponibles únicamente con tarjetas de crédito Visa o MasterCard emitidas por la entidad.

Quienes aún no tengan tarjeta de crédito pueden solicitarla directamente desde el portal, completando un formulario de presolicitud. Luego, un/a ejecutivo/a de cuenta se comunicará para finalizar el proceso.

Para operar en la plataforma, es necesario crear una cuenta de usuario/a con contraseña personal, secreta e intransferible.

Santander

Durante la Cyber Week del 3 al 9 de noviembre, los clientes Santander pueden acceder a hasta 20% de ahorro pagando con tarjetas Visa a través de MODO, en las principales tiendas online del país. Las promos abarcan los rubros de electro y tecnología, hogar y deco, indumentaria, farmacias y perfumerías, además de beneficios exclusivos en viajes.

También habrá descuentos directos en Despegar con todas las tarjetas Santander, con 15% de ahorro en hoteles, paquetes y vuelos seleccionados, y hasta 6 cuotas sin interés.

Para conocer los comercios adheridos y condiciones, los clientes pueden consultar el sitio oficial de Santander Argentina.

Supervielle

En la Tienda Supervielle en Mercado Libre se ofrece hasta 45% OFF junto con 12 cuotas sin interés abonando con Visa Supervielle o 6 cuotas sin interés con Mastercard Supervielle.

En el rubro turismo, el banco acompaña las ganas de viajar con promociones exclusivas en Almundo y Aerolíneas Argentinas, donde los clientes pueden acceder a 12 cuotas sin interés con Visa Supervielle en vuelos, paquetes, hoteles, actividades y más, disponibles para destinos nacionales durante toda la semana del CyberMonday.

Además, quienes paguen con MODO desde la App de la entidad tienen un 20% de ahorro hasta el 9 de noviembre en distintas categorías:

En Electro y Tecno, el beneficio posee un tope de $20.000 en comercios como Frávega, On City, Megatone, Tiendamia y otros. En Home y Deco, el beneficio tiene un tope de $20.000 en marcas como REX, Simmons, Arredo, Garden Life y más. Para los amantes de la indumentaria, el tope será de $12.000 en Grisino, Sportline, Kevingston, 47 Street y otras tiendas. En farmacias y perfumerías, tendrá un tope de $7.000 en Pigmento, Las Margaritas, Open Farma, Parfumerie y más locales adheridos.

A su vez, se ofrecen beneficios exclusivos los días 3 y 4 de noviembre, con un 20% de ahorro y tope de $7.000 en Farmacity, Get The Look, Simplicity y The Food Market.

Por último, en la categoría supermercados, del 3 al 9 de noviembre, los clientes podrán acceder a 12 cuotas sin interés con su Tarjeta Supervielle Visa de crédito en productos de electro y hogar en Coto, Jumbo, Vea, Changomás, Naldo, Easy (seleccionados) y Blaisten (seleccionados).

Naranja X

Durante estos días los usuarios acceden a cuotas cero interés en los siguientes rubros:

Hasta 12 cuotas cero interés en hogar, deco y colchonerías. Hasta 12 cuotas cero interés en viajes. Hasta 9 cuotas cero interés en indumentaria deportiva.

También hay cuotas cero interés en otros rubros como: electro y tecnología, indumentaria, salud y belleza.

Además, Viajes NX ofrece beneficios exclusivos para quienes quieran planificar sus próximas vacaciones:

Del lunes 3 al domingo 9 de noviembre.

18 cuotas sin interés en todos los paquetes nacionales, hoteles y actividades en Argentina. 14 cuotas sin interés en vuelos con Aerolíneas Argentinas, JetSmart y Flybondi.

Para destinos internacionales, hay promos relámpago hasta agotar stock:

20% OFF en vuelos a Florianópolis (tope $150.000) con el cupón CYBERBRASILNX. 20% OFF en vuelos a Santiago de Chile (tope $100.000) con el cupón CYBERCHILENX

Se pueden ver todos los detalles de promos y comercios adheridos eb naranjax.com/cyber-monday

