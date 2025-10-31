CyberMonday 2025: cómo evitar estafas virtuales y comprar con seguridad

El CyberMonday 2025 se realizará del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre con ofertas, promociones y planes de financiación en comprsa online.

Durante estos tres días, se espera un alto volumen de operaciones en plataformas de comercio electrónico, lo que también atrae a ciberdelincuentes que buscan aprovechar el contexto para engañar a los consumidores. En este escenario, la ciberseguridad se vuelve clave para evitar caer en fraudes que pueden comprometer datos personales o financieros.

Perfil consultó a la especialista en liderazgo y transformación digital Ingrid Toppelberg, quien explicó que los ataques se adaptan a las circunstancias del momento. “Los criminales siempre buscan hacer más creíble el ataque. Entonces lo que hacen es personalizar los ataques a lo que sea que está pasando en ese momento”, señaló.

Ofertas falsas y urgencias engañosas: cómo detectarlas

Durante el CyberMonday, la dinámica de descuentos y la sensación de “compra inmediata” se vuelven terreno fértil para los fraudes. Toppelberg señaló que los delincuentes suelen usar la urgencia como herramienta. “En este caso en particular, donde todo se trata de oferta, oferta, ahora o nunca, es perfecto porque justamente parte de lo que intentan los atacantes es generar urgencia para que no te detengas a pensar y hagas clic”, advirtió.

Una de las formas más comunes de estafa es el phishing: los usuarios reciben correos, mensajes o enlaces falsos que imitan páginas legítimas. “Te piden hacer clic en un link malicioso o bajar un archivo malicioso. Tanto el link como el archivo pueden venir por email, por WhatsApp o por mensaje de texto”, explicó la experta.

Para evitar caer en estas trampas, la recomendación es no abrir enlaces desconocidos ni descargar archivos adjuntos sospechosos. En su lugar, se debe ingresar directamente a los sitios oficiales de las marcas o tiendas para verificar la información de la promoción o del supuesto aviso recibido.

Señales de alerta y cómo prevenir fraudes

La especialista también sugiere adoptar una actitud más desconfiada y atenta. “Por un lado, es ser muy escéptico y sospechoso todo el tiempo. Si te quieren meter en urgencia, sospechá aún más”, señaló Toppelberg. Verificar el remitente del correo es otra medida esencial: los atacantes suelen usar direcciones muy similares a las reales, con letras cambiadas o dominios falsos.

“Por ejemplo, quizás en vez de escribir Telecom, escriben T3Lecom. O te mandan emails desde un Gmail que son claramente sospechosos”, ejemplificó. Un truco útil es pasar el cursor por encima del remitente o del enlace antes de hacer clic, para comprobar la dirección real del sitio web.

Además, es importante desconfiar de mensajes que prometen premios, reembolsos o beneficios fuera de lo común. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea.

Cuidado con los llamados y la suplantación de identidad

Más allá de los correos o mensajes, Toppelberg advirtió sobre un nuevo tipo de estafas más sofisticadas: las llamadas falsas con voces clonadas. “Hoy te puede llamar alguien con la voz efectivamente de tu hijo diciendo ‘mamá, estoy en una situación grave y necesito que me pases dinero’. Lo que hay que hacer es acordar con tu familia una palabra clave que solo ellos sepan”, recomendó.

Este tipo de engaños se basa en el miedo y la urgencia, dos factores que paralizan al usuario y facilitan la transferencia de dinero o datos sin verificar. En estos casos, lo mejor es cortar la llamada y comunicarse directamente con el supuesto familiar o entidad por los canales oficiales.

Qué hacer si fuiste víctima y cómo comprar con confianza

Si una persona sospecha haber sido víctima de fraude digital, lo primero es contactar al banco o entidad emisora de la tarjeta para reportar la operación y bloquear posibles movimientos. “Si ves algo raro en tu tarjeta, hablá con el banco. Y en casos más graves, como un secuestro de computadora o una estafa importante, se puede hacer la denuncia a la policía”, indicó Toppelberg.

Por otra parte, los especialistas en comercio electrónico recomiendan preparar las compras con anticipación: registrarse en las plataformas oficiales, revisar las políticas de envío, devoluciones y garantías, y comparar precios antes del evento para identificar verdaderas rebajas.

El CyberMonday reúne a grandes cadenas y pequeños comercios con una amplia oferta de productos y servicios, por lo que conocer de antemano los sitios confiables es clave. Las páginas oficiales deben tener candado de seguridad (https) y pertenecer a dominios reconocidos.

Compras seguras, descuentos reales y precaución constante

La expectativa por las ofertas no debe hacer olvidar la precaución. Mantener actualizados los sistemas operativos, evitar redes Wi-Fi públicas y usar contraseñas seguras son prácticas básicas para protegerse durante las compras online.

El CyberMonday 2025 promete tres días de oportunidades únicas, pero también de posibles riesgos si no se toman recaudos. Con atención, desconfianza ante lo dudoso y verificación de las fuentes, los usuarios pueden aprovechar los descuentos sin poner en peligro su información personal ni su dinero.

