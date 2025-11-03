Cyber Monday 2025 en Argentina: más de mil marcas con descuentos y promociones durante tres días

Este lunes 3 de noviembre comenzó el Cyber Monday 2025, uno de los eventos más esperados por los consumidores argentinos. Durante tres días, hasta el miércoles 5 inclusive, más de mil marcas nacionales e internacionales ofrecerán descuentos y promociones especiales en categorías como tecnología, electrodomésticos, moda, viajes, hogar, belleza, supermercados y más.

Cyber Monday: Planificar con anticipación potencia las ventas

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento busca impulsar el comercio digital y fortalecer el consumo interno. “El comercio electrónico sigue creciendo a doble dígito en el país y este tipo de iniciativas son clave para acompañar a las empresas y ofrecer oportunidades a los consumidores”, señalaron desde la entidad. Según datos recientes, las ventas online aumentaron más de un 25% en el último año.

Más de mil marcas y múltiples rubros

Entre las marcas que participarán se destacan Samsung, Sony, LG, Lenovo, Whirlpool, Frávega y Naldo en tecnología y electrodomésticos; Aerolíneas Argentinas, Despegar, Turismo City, Buquebus y Viajes Naranja en turismo; y reconocidas firmas de indumentaria como Adidas, Prüne, Lacoste y Topper.

También se suman supermercados como Jumbo, Carrefour y Día, y marcas de belleza como Natura, Farmacity y L’Oréal.

Vuelven las 12 cuotas en Córdoba: Bancor sale a financiar el consumo cordobés

En el rubro hogar y muebles participarán Sodimac, Simmons, Piero, Arredo y Cetrogar, mientras que el segmento infantil contará con Mimo & Co, Grisino, Carestino y El Mundo del Juguete, entre otros.

Durante el evento, varias entidades financieras ofrecerán cuotas sin interés, reintegros y beneficios exclusivos. Desde la CACE recomiendan acceder siempre a través del sitio oficial cybermonday.com.ar para evitar fraudes o sitios falsos que simulan ofertas.

Además, sugieren comparar precios antes de comprar, ya que no todas las promociones reflejan una rebaja real. Para eso, los usuarios pueden utilizar herramientas como Historial, Precialo, MercadoTrack o HardGamers, que permiten verificar la evolución de precios y configurar alertas para detectar descuentos genuinos.

Este jueves y viernes se llevarán a cabo las V Jornadas Nacionales de Turismo del Vino en el Complejo Ferial Córdoba

Con más de diez años de trayectoria, el Cyber Monday se consolidó como una fecha clave para el comercio electrónico argentino. Su cercanía con las fiestas de fin de año lo convierte en una ocasión ideal para adelantar regalos de Navidad o compras personales, aprovechando precios más bajos y facilidades de pago.

“El evento se ha convertido en un motor para las ventas del último trimestre y en un hito para el ecosistema digital argentino”, destacaron desde la CACE.