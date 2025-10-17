Cyber Monday: Planificar con anticipación potencia las ventas

Estamos a pocas semanas de la llegada de uno de los últimos y más significativos eventos de e-commerce del año: el Cyber Monday, que se realizará el 3, 4 y 5 de noviembre. En un contexto marcado por la incertidumbre macroeconómica, la entrada de productos importados y la caída del consumo, cada evento de comercio electrónico cobra una importancia aún mayor para los vendedores, sin importar su tamaño o industria y la preparación es clave para general la mayor cantidad de ventas posibles y hacer más eficiente la operación.

En lo relacionado al ecosistema publicitario en estas fechas, todos los años se colapsa de marcas, ofertas, creativos, estrategias y quienes buscan ese “gran hit”. Las plataformas como Meta, Google, TikTok y Pinterest, entre otras, registran un crecimiento constante en la demanda de anunciantes, superando las 1.000 marcas y los 80 millones facturados por minuto, según CACE y un aumento considerable en la puja de todas las métricas principales en las plataformas (CPA, CPM, CPL y CPC) dependiendo del contexto general y geolocalización, durante los días pico. Estos valores revelan el potencial de la inversión consciente y la anticipación en la pauta publicitaria.

Por ello, desde nuestra experiencia, recomendamos comenzar con la planificación entre 8 y 12 semanas previas al evento, siendo ideal que los procesos de ejecución se lancen entre 6 y 8 semanas antes.

Esta anticipación no es un capricho, es una necesidad estratégica y técnica. Manejarnos con tiempo nos permite:

• Construir y consolidar el posicionamiento de nuestra marca

• Disminuir los costos de puja gracias a la relevancia adquirida

• Maximizar los resultados globales de nuestras campañas

• Ser más competitivos al utilizar mejor nuestros recursos

• Y evitar el estrés de "correr" a la hora de salir al ruedo

Pautar antes de la "fecha especial" nos brinda el tiempo necesario para construir audiencias sólidas de remarketing y sus subsiguientes look-a-like. Esto resulta en una estrategia de máxima optimización del presupuesto cuando la demanda es mayor. De hecho, si miramos casos concretos de la industria, vemos que las campañas previamente originadas demuestran aumentos de más del 25% en el ROAS (Retorno de la Inversión Publicitaria) en comparación con aquellas activadas justo sobre las fechas específicas.

Además, el panorama de la publicidad digital está en constante y alta aceleración por los avances tecnológicos, tales como “la explosión” de las IA, el surgimiento de las campañas inteligentes como PMax y Advantage+, entre otros. También hay cambios en las plataformas: si bien Meta y Google siguen siendo los líderes indiscutidos, plataformas como TikTok han mostrado un crecimiento exponencial y números oficiales muestran que su uso creció: +140% por marcas y +14% interanual por usuarios, según We Are Social 2025 e Insiders Latam 2025, lo que demuestra que es un canal esencial para captar nuevas audiencias y continuar construyendo la omnicanalidad.

La tendencia es clara: diversos informes esperan que para 2026 la publicidad programática (la compra automatizada de espacios publicitarios digitales) acapare el 90% del gasto en la compra de medios digitales de display en el mundo, así como previamente se proyectaba un gasto cercano a los 200 mil millones en 2025, antes de la irrupción de las IA.

En conclusión, la clave del éxito no es la reacción tardía, sino la adaptación y la anticipación. Es fundamental generar una presencia always on y ganar relevancia constante sobre las plataformas para que en aquellos momentos de mayor demanda, la curva de impacto nos encuentre ya subidos a la ola y no obligue a que nuestros presupuestos se incrementen por sobremanera para tratar de ser relevantes. Cuanto mejor sea nuestra posición ganada, menores serán nuestros costos por resultados y mayor impacto tendrán nuestras audiencias de Remarketing y públicos similares.

(*) CEO de Somos Chili