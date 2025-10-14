Vuelven las 12 cuotas en Córdoba: Bancor sale a financiar el consumo cordobés

El Banco de Córdoba (Bancor) presentó un nuevo esquema de financiación con Tarjeta Cordobesa, que permitirá a los comercios ofrecer planes de hasta 12 cuotas sin interés en una amplia variedad de rubros. La medida busca incentivar el consumo y sostener la actividad económica en un contexto de desaceleración general.

La inflación en Córdoba en septiembre subió 1,8%, fue menor que la nacional y acumuló el 23% en el año

Los beneficios estarán disponibles hasta el 31 de diciembre en locales adheridos, e incluirán 3 y 6 cuotas sin interés en rubros como indumentaria, calzado, ópticas, librerías, perfumerías, repuestos, decoración y bazar. También habrá planes de 3, 6 y 12 cuotas para electrodomésticos, productos informáticos, neumáticos y materiales de construcción, además de promociones especiales en gimnasios.

El programa busca fortalecer el comercio cordobés mediante una política de financiamiento accesible que beneficia tanto a consumidores como a comerciantes. Desde Bancor remarcaron que la Tarjeta Cordobesa se consolida como una herramienta clave para dinamizar la economía regional y sostener la actividad de los sectores más afectados por la caída de la demanda.

El convenio fue firmado entre Bancor, la Cámara de Comercio de Córdoba y la Provincia, en un acto encabezado por el gobernador Martín Llaryora. Participaron también el presidente de Bancor, Raúl Paolasso; el titular de la Cámara de Comercio, Sebastián Parra; y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa.