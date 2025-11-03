El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó un aumento en las tarifas de luz para las empresas Edesur y Edenor, que alcanzará a los usuarios de los tres niveles de segmentación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

A través de una serie de resoluciones publicadas este lunes en el Boletín Oficial, el organismo confirmó que el nuevo esquema tarifario rige desde el 1° de noviembre.

La medida establece incrementos del 3,53% para Edesur y del 3,6% para Edenor, correspondientes a la actualización del Costo Propio de Distribución (CPD), es decir, la parte de la tarifa que remunera a las distribuidoras de electricidad.

El incremento en la electricidad se suma al aumento promedio del 3,8% en las facturas de gas que el Gobierno había oficializado a nivel nacional a partir del 1 de noviembre.

Según las resoluciones 744/2025 (Edesur) y 745/2025 (Edenor), la suba de las tarifas se enmarca en la “emergencia energética” y responde a la necesidad de avanzar en “la corrección de los precios relativos de la economía”.

Además, los documentos instruyen a las empresas distribuidoras a detallar en las facturas los ítems “Subsidio Estado Nacional” y “Costo del Mercado Eléctrico Mayorista”, con el objetivo de diferenciar el monto subsidiado y el costo real de la energía.

La segmentación de usuarios residenciales se mantiene sin cambios, con tres niveles: Nivel 1 (usuarios sin subsidio), Nivel 2 (hogares de menores ingresos) y Nivel 3 (hogares de ingresos medios). Quienes integren los Niveles 2 y 3 continuarán recibiendo bonificaciones y topes de consumo definidos por la Secretaría de Energía.

Además, el ENRE también aprobó aumentos en las tarifas para Clubes de Barrio y de Pueblo, Entidades de Bien Público y usuarios-generadores.

Cambios en la lectura de medidores: a quiénes afecta

Mediante la Resolución 730/2025, el ENRE autorizó a Edesur y Edenor a modificar la periodicidad de la lectura de medidores para los usuarios de la Tarifa 1 (Pequeñas Demandas), que incluye a millones de hogares y pequeños comercios del AMBA. El cambio implica pasar de un esquema bimestral a uno mensual, tanto para la medición como para la facturación del consumo eléctrico.

Según las empresas, esta modificación permitirá a los usuarios identificar mejor sus hábitos de consumo, lo que favorecerá la implementación de medidas de ahorro energético.

El conflicto que motivó la decisión fue la desincronización entre la medición del consumo y la facturación mensual, una situación que, según las distribuidoras, generaba confusión y dificultaba la gestión financiera de los hogares.

En cuanto a la ejecución, el ENRE dispuso que Edesur y Edenor deberán iniciar las acciones necesarias dentro de los 30 días desde la entrada en vigencia de la norma. Durante la etapa de transición, convivirán ambos sistemas de lectura, y las empresas deberán presentar un informe detallado con cronogramas, metodología y modelos de facturación.

