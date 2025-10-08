El Gobierno oficializó la creación de un "Centro Nacional Antiterrorista"

Este miércoles, el Gobierno oficializó la creación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA), organismo que dependerá de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). El objetivo es “integrar, analizar y compartir información entre sus integrantes, diseñar estrategias y establecer criterios de actuación y coordinación eficaces en la lucha contra el terrorismo“.

El Decreto 717/2025, publicado en el Boletín Oficial, había sido anticipada este martes en conferencia de prensa por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La misma fue oficializada bajo la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En el documento oficial se indicó que el organismo será dirigido por la SIDE y deberá asistirlo con “los recursos humanos y presupuestarios necesarios” para que el centro logre cumplir con sus funciones, entre ellas requerir información y asistencia de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras; contribuir a la prevención y a la determinación de los riesgos y amenazas en materia de terrorismo y elaborar y aprobar lineamientos, estrategias y objetivos generales en la lucha contra el terrorismo.

Las directivas, protocolos y documentos oficiales con el fin de orientar las prioridades de la lucha contra el terrorismo y los esfuerzos de inversión, investigación, capacitación y desarrollo de las capacidades estatales en la materia junto a la celebración de convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras también formarán parte de sus tareas.

Otra de las funciones del centro será elaborar informes sobre el terrorismo a nivel nacional, regional e internacional; difundir información estadística sobre la materia; dictar la normativa interna para su funcionamiento; e impulsar las propuestas legislativas y normativas necesarias para el fortalecimiento de la prevención y lucha contra el terrorismo.

El CNA estará conformado por un representante de la SIDE, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, la Dirección Nacional de Migraciones y de los ministerios de Defensa, Seguridad Nacional, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y Justicia.

Según el Gobierno, el objetivo de la conformación del organismo es estar al nivel de países que tomaron medidas similares, como Estados Unidos y España, para con el fin de trabajar sobre la lucha contra el terrorismo y “coordinar los esfuerzos interinstitucionales en la materia”. De esta manera, “permitirá aprovechar de una manera más eficiente y eficaz las capacidades de los distintos entes públicos a través de su integración y trabajo conjunto”.

“El protagonismo asumido por la Argentina en el escenario global como defensor de los valores republicanos de las democracias occidentales genera la necesidad de contar con los medios adecuados para enfrentar las amenazas que provengan de organizaciones terroristas internacionales y trasnacionales. La creación de un centro especializado permitirá coordinar el esfuerzo nacional en la materia, incrementar cualitativa y cuantitativamente la cooperación internacional y, en definitiva, garantizar la vigencia de la forma representativa, republicana y federal de gobierno y del Estado de Derecho”, argumentó el Gobierno.