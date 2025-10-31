El Gobierno aumentó el impuesto a los combustibles que impactará en el precio de las naftas

El presidente Javier Milei dispuso una nueva modificación en el esquema de actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que regirán con un ajuste parcial a partir del 1° de noviembre.

La medida se oficializó a través del Decreto 782/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El Gobierno dispuso que los impuestos a los combustibles se ajusten por inflación

Con esta norma, el Gobierno modificó el Decreto 617/2025, que había establecido la actualización automática por inflación desde noviembre, e introdujo un nuevo cronograma que difiere nuevamente parte de los incrementos pendientes.

Según el texto, el objetivo es “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, por lo que se resolvió aplicar los aumentos en dos etapas durante noviembre y diciembre de este año.

Actualización por inflación y nuevas etapas de aumentos

El esquema actual continúa tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC), tal como lo prevé la Ley 23.966. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de calcular los montos fijos actualizados en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año.

De acuerdo con el Decreto 782/2025, la primera fase de incrementos regirá entre el 1° y el 30 de noviembre de 2025, con las siguientes subas en los impuestos:

- Naftas (sin plomo, con más de 92 RON y virgen): el impuesto a los combustibles líquidos se incrementará en $15,557 por unidad, mientras que el impuesto al dióxido de carbono lo hará en $0,953.

- Gasoil: el impuesto aumentará en $12,639, con un monto diferencial de $6,844 para las zonas comprendidas en el beneficio patagónico. Por su parte, el impuesto al dióxido de carbono subirá $1,441.

Las provincias van por el impuesto a los combustibles

Los aumentos pendientes se trasladarán a diciembre

El segundo tramo del cronograma, que incluye las actualizaciones remanentes correspondientes al año 2024 y a los dos primeros trimestres de 2025, entrará en vigencia desde el 1° de diciembre de 2025.

Estos incrementos completarán el esquema de actualización previsto originalmente por el Decreto 501/2018, que fijó la metodología de ajuste trimestral por inflación.

De esta forma, el Gobierno mantiene el plan de normalizar gradualmente los valores impositivos sobre los combustibles, luego de varias postergaciones que se aplicaron durante los últimos años con el objetivo de moderar el impacto en los precios.

