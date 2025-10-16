Expensas en CABA: con un promedio de $295.368 aumentaron 1,9% en septiembre

El costo de las expensas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en septiembre del 2025 escaló hasta los $295.368, registrando una suba del 1,9% con respecto a la expensa promedio de agosto que fue del $289.762.

Este aumento mantuvo la tendencia a la baja del mes anterior. Tras el 4,8% de julio, en agosto fue del 2,9% y en esta nueva medición se registró 1,9%. Mostrando así una disminución en el incremento mensual, según se indicó en un relevamiento entre 12.000 consorcios que realiza la plataforma ConsorcioAbierto.com.

Con respecto a septiembre del 2024, cuando las expensas en CABA rondaban en promedio los $208.370, el aumento interanual fue de los 41,7 puntos porcentuales.

El aumento mensual de las expensas rompió otra tendencia que se venía dando en el último semestre. En septiembre, la inflación de CABA (IPCBA) se ubicó en 2,2% mensual y 35% con respecto al mismo mes del año pasado, según lo indicó la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

De este modo, por primera vez luego de 6 meses, el aumento porcentual de las expensas estuvo por debajo de la inflación de CABA.

Tanto la inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como el aumento en las expensas tuvieron diferentes variaciones, pero desde marzo estas últimas venían estando por encima:

Septiembre: 2,2% IPCBA contra 1,9% de expensas. Agosto: 1,6% IPCBA contra 2,9% de expensas. Julio: 2,5% IPCBA contra 4,8% de expensas Junio: 2,1% IPCBA contra 4% de expensas Mayo: 1,6% IPCBA contra 3,3 de expensas Abril: 2,3% IPCBA contra 4,3% de expensas Marzo: 3,2% IPCBA contra 4,17% de expensas

El informe de Consorcio Abierto continúa detallando que en la provincia de Buenos Aires las expensas aumentaron un 63,3% interanual, alcanzando un promedio de $143.566 en septiembre (un 4,5% más que en agosto). En Córdoba subieron un 53,6% interanual, con un promedio de $129.524 en septiembre (un 5,4% más que en agosto). En Santa Fe el incremento fue de 49,5% interanual, con un promedio de $121.457 en septiembre (un 8% más que en agosto).

Por último, en Entre Ríos las expensas se incrementaron un 81,6% interanual, con un promedio de $64.559 en septiembre (un 13,1% más que en agosto).

Principales gastos del consorcio

En el relevamiento realizado entre 12.000 consorcios que utilizan la plataforma, se identificó que los 5 principales gastos en CABA durante agosto corresponden a:

Personal y Sueldos: 30% del total de gastos, siendo el rubro más significativo. En edificios pequeños (0-50 UFs), llega al 31%, mientras que en edificios grandes (+200 UFs) se reduce al 12%, evidenciando economías de escala. Gastos Operativos y de Mantenimiento: Representa en promedio un 29%, pero sigue una tendencia inversa a los sueldos: comienza en 27% en edificios pequeños y aumenta hasta 55% en edificios grandes, impulsado por servicios como limpieza, seguridad y mantenimiento.

Servicios Públicos: Este rubro ocupa el tercer lugar con un impacto del 14%. Gastos administrativos, bancarios e impositivos: Corresponde a un 13,5% del total. Mantenimiento Extraordinario y Obras: Representa un 7% del total.

Deudores

El promedio de morosidad es del 17%, lo cual significa que, por cada 100 departamentos en un edificio, hay 17 que tiene deudas. Esta tendencia se da tanto en CABA como en la Provincia de Buenos Aires y se viene sosteniendo desde principios del 2024 hasta este último relevamiento.

Dónde son más caras las expensas de los edificios

En cuanto al porcentaje de deuda sobre el total de la expensa, en CABA se detectó que alcanza el 30%.

Por último, el director de Consorcio Abierto, Albano Laiuppa, detalló que “El porcentaje de unidades con deuda se mantiene estable, pero el monto total adeudado continúa en aumento, impulsado por el incremento de las expensas y las tasas de interés. En septiembre, las tasas promedio fueron del 4,7 % en CABA y del 6,3 % en la Provincia de Buenos Aires. Por eso es fundamental anticiparse, reforzar la gestión preventiva y ofrecer planes de pago sostenibles que eviten que las deudas se acumulen”.

GZ / lr