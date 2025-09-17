Alquileres y expensas en septiembre en CABA con aumentos que superan salarios e inflación

En septiembre los alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzaron valores que superan ampliamente la capacidad de pago de la población, según el informe mensual del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

Un monoambiente tiene un precio promedio de $500.000, los dos ambientes llegan a $600.000 y los tres ambientes a $800.000, lo que representa incrementos interanuales de entre el 33% y el 39%, bastante por encima de la inflación acumulada en lo que va del año del 19,5%. El aumento golpea a inquilinos porteños que, con salarios mínimos totalmente rezagados, encuentran cada vez más difícil acceder a la vivienda.

Awad: “Las expensas suben más de un 10% mensual y cada vez hay menos gente que puede pagarlas”

El informe advierte que el Salario Mínimo Vital y Móvil, fijado en $322.200 en septiembre, apenas alcanza para cubrir el 64,4% de un alquiler promedio, sin contar otros gastos asociados. Esto convierte al precio de los alquileres en la principal barrera de ingreso al mercado habitacional de la Ciudad, desplazando a familias hacia zonas con menor infraestructura y servicios.

Otro dato relevante es el peso de las expensas, que ya representan en promedio el 23% del valor de un alquiler.

Además, el 26% de los avisos se publica en dólares, y la oferta de departamentos en alquiler creció un 31% en comparación con septiembre de 2024, lo que muestra un mercado en transformación, pero aún lejos de ser accesible para la mayoría de los trabajadores.

Expensas en alza: el costo oculto de alquilar

A la presión de los precios de los alquileres se suma el impacto de las expensas, que según un relevamiento realizado por la plataforma "Consorcio Abierto", subieron 2,9% en agosto de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires, superando nuevamente al índice de inflación mensual del IPCBA (1,6%). De esta manera, los inquilinos no solo deben afrontar alquileres elevados, sino también un gasto adicional que crece a un ritmo mayor al de la economía en general.

Expensas en CABA: aumentaron 2,9% en agosto y volvieron a superar a la inflación

De acuerdo con ese informe, los aumentos en expensas estuvieron vinculados principalmente a los mayores costos de servicios, mantenimiento y sueldos del personal de edificios. En algunos consorcios, estos ajustes llegan a generar conflictos entre propietarios e inquilinos, ya que los primeros trasladan todo el peso de la suba a quienes alquilan.

La combinación de alquileres altos y expensas en escalada dibuja un escenario complejo para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras el mercado inmobiliario ofrece más unidades que hace un año, los precios continúan fuera del alcance de la mayoría, y las expensas se consolidan como un factor central que profundiza las dificultades de acceso a la vivienda.

