Qué ajuste es lógico para un alquiler

Estamos de acuerdo en que los contratos de alquiler cuando arrancan, tanto una parte como la otra, tanto propietario como inquilino, quieren que arranque y termine. Lo mejor que le puede pasar a un propietario es conseguir un inquilino solvente. Y lo mejor que le puede pasar a un inquilino es conseguir un propietario coherente.

En esa ecuación, nacen múltiples variables hoy por hoy de ajustes después de la derogación de la Ley de Alquileres. Es por eso que notamos que mucha gente no sabe qué hacer. Si el contrato lo hacen en pesos o en dólares o cada cuánto es el ajuste. Y ahí es donde arranca una cantidad de variables posibles.

Hay muchos propietarios que -hoy por hoy- siguen queriendo hacer los contratos en pesos con una tasa variable trimestral de un x porcentual. En ese x porcentual el propietario entiende que va a perder, pero trata de llegar a un punto de encuentro, el famoso “win-win”. Y dice: “bueno, cedo un poco pero no tengo el departamento parado”. Y ese es otro tema.

Notamos que hay muchas propiedades que ya han pasado más de 45 días de publicado. Con la situación económica del país, sumado al problema habitacional que arrastramos hace bastantes años, encontrar un departamento que esté entre 45 y 60 días publicado, claramente, es porque está fuera de mercado. O el propietario pide cosas incoherentes por la situación económica que estamos atravesando.

Entonces, visto y considerando las políticas económicas claras que tiene (después de mucho tiempo) un gobierno y con índices de inflación que continuarán altos por varios meses, muchos optan por hacer contratos en dólares.

¿Los contratos en dólares tienen cláusula de ajuste? No. El contrato en dólares es en dólares. ¿Y qué dólar es? Dólar billete, dólar MEP, dólar blue, dólar oficial… ahí se tienen que poner de acuerdo las partes.

El dólar oficial sigue siendo marginal a la hora de querer comprarlos, salvo que sea por dólar MEP o dólar bolsa.

Por otro lado, consideramos que hay muchos que están optando por hacer un ajuste trimestral o cada cuatro meses. Y están pidiendo entre un 30 y un 40% de aumento. Y eso sería algo un poco más razonable y demuestra que el propietario busca que el inquilino se quede.

¿Por qué pide ese porcentaje? Porque se entiende que para los próximos meses (si bien las inflaciones mensuales van a ser mucho más altas) se supondría que los ajustes por paritarias rondarían en ese porcentaje.

En conclusión: hoy hay que analizar toda propuesta que tenga un propietario y toda propuesta que pueda dar un inquilino. Tenemos que volver a tener un “uso y costumbre”, y eso va a llevar tiempo. Y claramente en estos meses tanto propietarios que no pidan cosas lógicas o inquilinos que sufren porque los aumentos de sueldo no llegan, tienen que tratar de convivir y de encontrar el punto de encuentro. El famoso “uso y costumbre”.

(*) director de la inmobiliaria Depa