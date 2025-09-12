Autos seminuevos y alquiler: récord de ventas y un nuevo paradigma en la movilidad en 2025

El mercado automotor atraviesa un cambio histórico a nivel global: las ventas de autos usados y seminuevos marcaron cifras récord en distintas regiones, mientras que el alquiler y el uso compartido se consolidan como alternativas cada vez más elegidas frente a los 0 km.

Un fenómeno regional y mundial

En mercados de América Latina, Europa y Estados Unidos se repite la misma tendencia: el segmento de seminuevos y usados crece de manera sostenida, mientras que el 0 km enfrenta caídas por los altos costos y la baja en la financiación. En países como México y Brasil, los autos seminuevos ya representan más del doble de las ventas de 0 km, y en Europa el leasing y la suscripción crecen con fuerza entre los más jóvenes.

En Argentina, los números confirman esta tendencia: en 2024 se vendieron más de 1,7 millones de unidades usadas, un 5,5 % más que el año anterior, y en enero de 2025 se alcanzó un récord histórico con 170.036 transferencias, un salto del 46,4 % interanual. Entre enero y mayo de este año, el acumulado llegó a 775.213 unidades, con un alza del 25,95 %.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El auge del alquiler y el uso compartido

El alquiler de autos y las plataformas de movilidad muestran también un crecimiento notable. Según datos de la industria, en Sudamérica cerca del 8,3 % de la población recurre al alquiler, lo que equivale a unos 35 millones de usuarios. A nivel global, el mercado de carsharing y rent a car proyecta un crecimiento de más del 10 % anual hacia 2030.

En Argentina, la plataforma Toyota KINTO Share marcó récord en reservas para la temporada de invierno 2025, superando las 1.500 mensuales, con un aumento del 65 % respecto al año anterior. Este comportamiento muestra que el uso de autos alquilados ya no se limita al turismo, sino que empieza a convertirse en una opción de movilidad cotidiana.

¿Por qué crecen los seminuevos y el alquiler?

Accesibilidad: los autos 0 km se encarecieron a nivel mundial, lo que vuelve más atractiva la opción de un usado o un esquema flexible de alquiler.

Facilidad de financiación: plataformas como Kavak reportan que el financiamiento en el segmento usado se cuadruplicó frente al promedio del mercado.

Confianza y garantías: el consumidor busca mayor formalidad en un rubro históricamente informal.

Flexibilidad: el alquiler permite evitar la carga de la propiedad y adaptarse a necesidades puntuales.

El rol de las plataformas especializadas

En un mercado fragmentado, las plataformas digitales que ofrecen vehículos inspeccionados, certificados y con procesos transparentes ganan terreno en todo el mundo. Tanto en América Latina como en Europa, este tipo de intermediarios se vuelven claves para profesionalizar el sector y sostener la confianza.

Un nuevo paradigma en la movilidad

El mercado automotor ya no gira exclusivamente en torno a los autos nuevos. Los seminuevos, usados y el alquiler marcan el pulso del sector en 2025, con un consumidor que prioriza flexibilidad, precios accesibles y confianza. Argentina es un ejemplo claro dentro de un fenómeno global que redefine qué significa “tener un auto” en la actualidad.