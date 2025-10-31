Aumenta el boleto mínimo de transporte en noviembre.

Desde el 1° de noviembre, el gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el aumento de 4,1% de las tarifas de colectivos. De esta manera, el boleto mínimo de las líneas que circulan en el conurbano bonaerense pasará de costar $550,30 a $573,09 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada.
El incremento fue fijado por el Ministerio de Transporte provincial mediante una resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial local en torno al mecanismo de actualización que sigue la inflación más 2 puntos porcentuales adicionales.
En lo que va del año, el cuadro tarifario se incrementó 54,39%, muy por encima del IPC acumulado (que alcanzó 22% hasta septiembre).
En este contexto, a partir de este sábado 1° de noviembre el boleto para viajar en colectivo aumentará otro 4,1%.
¿Cuánto costará el boleto de colectivo?
- El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasa de $550,30 a $573,09;
- Tramo de 3 a 6 km: $638,42;
- Tramo de 6 a 12 kilómetros: $687,60;
- Viajes de 12 a 27 km: $736,83;
- Tarjeta SUBE sin nominalizar: de $911,21 hasta $1249,29.