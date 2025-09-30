martes 30 de septiembre de 2025
SOCIEDAD
Nuevos incrementos

Aumentos de colectivos, subtes y peajes en CABA y el conurbano: cuánto saldrán desde el miércoles

Los cuadros tarifarios tuvieron una suba de 48,10% en el conurbano y 47,26% en la Ciudad en lo que va del 2025.

Uno de cada tres .viajes en subte no se pagan con SUBE
Uno de cada tres viajes en subte no se pagan con SUBE. | REPERFILAR

Subtes, peajes y colectivos del Gran Buenos Aires tendrán un nuevo cuadro tarifario desde este miércoles 1 de octubre, con un aumento del 2%, más el índice de inflación, por lo que el incremento será del 3,9%.

Hasta el momento, en los que va de 2025, los cuadros tarifarios tuvieron una sube de 48,10% en el conurbano y 47,26% en la Ciudad.

Cuánto saldrá el boleto del subte, colectivo y peajes del Gran Buenos Aires

Los precios del subte, colectivo y peajes del Gran Buenos Aires, quedaron de la siguiente manera:

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

  • Boleto mínimo de colectivo en Ciudad de Buenos Aires: $ 546,54

  • Boleto mínimo de colectivo en Gran Buenos Aires: $ 550,09

  • Subte: $ 1.112 por viaje

colectivo

En tanto que los peajes de las autopistas porteñas en hora pico para autos saldrán $ 4.524,62 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $ 1.881,05 en la Illia.

De acuerdo a las autoridades porteñas, los nuevos incrementos del transporte público tienen el objetivo de “recomponer el atraso de la tarifa", sabiendo que, en el caso de los colectivos, cubre el 70% de los subsidios.

A diferencia del subte donde, siempre según cifras oficiales, el índice crece al 76,3%.

Con estos aumentos vuelve a crecer la brecha de los colectivos porteños y bonaerenses con los de jurisdicción nacional, que aumentaron en julio y agosto pero ahora se mantienen igual. El boleto mínimo quedó en $ 451,01, y no hay aumentos previstos, al menos por ahora. Y es difícil que se produzcan porque el Gobierno busca evitar un factor que pueda incidir en la inflación.

MC/LT

También te puede interesar
En esta Nota