Subtes, peajes y colectivos del Gran Buenos Aires tendrán un nuevo cuadro tarifario desde este miércoles 1 de octubre, con un aumento del 2%, más el índice de inflación, por lo que el incremento será del 3,9%.

Hasta el momento, en los que va de 2025, los cuadros tarifarios tuvieron una sube de 48,10% en el conurbano y 47,26% en la Ciudad.

Cuánto saldrá el boleto del subte, colectivo y peajes del Gran Buenos Aires

Los precios del subte, colectivo y peajes del Gran Buenos Aires, quedaron de la siguiente manera:

Boleto mínimo de colectivo en Ciudad de Buenos Aires: $ 546,54

Boleto mínimo de colectivo en Gran Buenos Aires: $ 550,09

Subte: $ 1.112 por viaje

En tanto que los peajes de las autopistas porteñas en hora pico para autos saldrán $ 4.524,62 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $ 1.881,05 en la Illia.

De acuerdo a las autoridades porteñas, los nuevos incrementos del transporte público tienen el objetivo de “recomponer el atraso de la tarifa", sabiendo que, en el caso de los colectivos, cubre el 70% de los subsidios.

A diferencia del subte donde, siempre según cifras oficiales, el índice crece al 76,3%.

Con estos aumentos vuelve a crecer la brecha de los colectivos porteños y bonaerenses con los de jurisdicción nacional, que aumentaron en julio y agosto pero ahora se mantienen igual. El boleto mínimo quedó en $ 451,01, y no hay aumentos previstos, al menos por ahora. Y es difícil que se produzcan porque el Gobierno busca evitar un factor que pueda incidir en la inflación.

MC/LT