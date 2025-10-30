Las ventas de lácteos repuntaron en septiembre por ofertas y promociones

Las ventas de lácteos en septiembre aumentaron 6,1% en volumen de productos y 1,9% en litros de leche con respecto al mes anterior.

En la comparación interanual, los incrementos fueron de 6,1% y de 4,0%, respectivamente, de acuerdo con el informe de ventas en el mercado interno del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA).

El acumulado entre enero y septiembre muestra un aumento del 7,4% en volumen y de 7,6% en litros de leche equivalentes (+7,8% en el promedio diario).

La producción de leche creció 12% en el primer semestre del 2025

“Puede volver a observarse en este mes una recuperación, dado que en los dos últimos meses (julio y agosto) se veía una desaceleración en la recomposición que veníamos observando en los meses previos”, señala el reporte.

En septiembre se observó un menor consumo de productos de valor agregado y un sostenimiento de commodities “a fuerza de aumentar ofertas y promociones, resignando márgenes para colocar mayores volúmenes que obviamente genera el crecimiento interanual y estacional de la producción de leche”.

Tendencia de ventas y consumo

La entidad marca que la tendencia de los últimos años muestra una baja en ventas y consumo, así como una “primarización” hacia productos más básicos como leches fluidas no refrigeradas, quesos al peso de segundas y terceras marcas y yogures bebibles de litro.

“Esta situación sin duda se da por un fuerte deterioro de los niveles de ingresos reales, fundamentalmente de los segmentos medios de la pirámide, lo cual, al margen de reducir el volumen de consumo, afecta el valor del mix de ventas haciendo que se facture un menor valor en las ventas internas”, señala la OCLA.

“En los últimos meses se nota un incremento del poder adquisitivo del mismo medido en Litros de Leche Equivalentes que ahora se ha estancado”, agregan.