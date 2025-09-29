Las ventas de productos lácteos en agosto cayeron 6,3% interanual

Las ventas de lácteos en agosto aumentaron 2,0% en volumen y cayeron 1,3% en litros de leche con respecto a julio. En la comparación con el mismo mes de 2024, mostraron disminuciones de 6,3% y 3,4% respectivamente, de acuerdo con un informe del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA).

“Puede observarse en los dos últimos meses cerrados, una desaceleración en la recomposición que veníamos observando en los meses previos. Menor consumo de productos de valor agregado y un sostenimiento del consumo de commodities a fuerza de aumentar ofertas y promociones, resignando márgenes para colocar mayores volúmenes que obviamente genera el crecimiento interanual y estacional de la producción de leche”, indica el reporte.

Industria láctea argentina apunta a récord de producción

El acumulado del período enero-agosto del 2025 tuvo subas de 7,5% en volumen de productos y del 8,1% en litros de leche equivalentes (+8,5% en el promedio diario).

Por grupo de productos, hubo “una recuperación generalizada y muy pareja” en el acumulado de los 8 meses del año en la comparación interanual.

“Cabe recordar que la recuperación es parcial, ya que la caída para el mismo período había sido de 13,2% en volumen y 10,8% en litros de leche equivalentes, con lo cual quedan por recuperar unos 5 a 6 puntos en el volumen de ventas”, agrega el informe.

Las ventas en general habían caído 13 puntos entre enero y agosto de 2024, respecto al año previo y en 2025 recuperaron 6 puntos, incluso en quesos ya se logró la recuperación. En particular los rubros de más lenta recuperación son aquellos de mayor valor agregado y/o unitario, señalaron desde el OCLA.

Tendencia de ventas

Según la entidad, las ventas y por ende el consumo, presentan en los últimos años una tendencia a la baja en general y una primarización, es decir productos más básicos como leches fluidas no refrigeradas, quesos al peso de segundas y terceras marcas y yogures bebibles de litro, en detrimento de aquellos productos de más valor agregado y precio.

Según la OCLA, “esta situación sin duda se da por un fuerte deterioro de los niveles de ingresos reales, fundamentalmente de los segmentos medios de la pirámide de ingresos, lo cual, al margen de reducir el volumen de consumo, afecta el valor del mix de ventas haciendo que se facture un menor valor en las ventas internas”.