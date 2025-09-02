Industria láctea argentina apunta a récord de producción.

La industria láctea argentina se encamina hacia un año histórico. Así lo sostuvo Ércole Felippa, presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), quien aseguró que la producción de leche alcanzará entre 11.400 y 11.500 millones de litros en 2025, superando los registros de campañas anteriores y marcando un récord en la historia reciente del sector.

Tras dos años de caída productiva afectada por la sequía y políticas intervencionistas, el sector lácteo comenzó a mostrar señales de recuperación.

En ese contexto, Felippa destacó que la eliminación de las retenciones a la exportación y la menor intervención estatal fueron factores determinantes para incentivar la inversión y mejorar la rentabilidad de los productores.

“Este año no solo recuperamos lo perdido en 2024, sino que superaremos la producción de 2023”, afirmó Felippa durante su exposición en Chacra Agro Continental.

Además, un contexto internacional favorable con precios estables de maíz y soja contribuyó a reducir costos operativos y fortalecer la competitividad del sector.

“Si creemos que la competitividad del sector depende únicamente del tipo de cambio, volveremos a cometer los errores del pasado”, afirmó.

En ese sentido, reclamó una reforma impositiva que involucre no solo al gobierno nacional, sino también a provincias y municipios.