“La lechería argentina sufrió una importante transformación en la incorporación de tecnología”

El director ejecutivo del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), Jorge Giraudo, analizó para Canal E la situación actual del sector lechero, el proceso de concentración productiva, los desafíos de competitividad y el impacto de la presión impositiva.

Jorge Giraudo explicó que la producción de leche en Argentina creció casi 11% interanual en los primeros nueve meses de 2025, impulsada por la recuperación tras la sequía y la incorporación tecnológica. “La lechería argentina ha sufrido una importante transformación en la incorporación de tecnología, no solo de insumos, sino también de procesos”, señaló.

La importancia de incorporar tecnología

Asimismo, destacó que este fenómeno “es mundial, de concentración en unidades productivas de mayor escala, de mayor tamaño, donde se logra, a través del bienestar animal, de darle el confort a los animales y la alimentación necesaria para que expresen al máximo su potencial genético”.

Sobre la concentración global del sector, Giraudo explicó que la brecha tecnológica entre grandes y pequeños tambos está directamente relacionada con el financiamiento: “Estas estructuras más grandes tienen un factor más importante, que primero es el acceso a financiamiento, es decir, consiguen de mejor manera adoptar esa tecnología”.

Un nuevo término en la producción lechera: la automatización

A nivel global, la automatización y la falta de mano de obra son otros factores decisivos. “A nivel mundial, es difícil tratar de conseguir una persona que esté dispuesta a levantarse a las 5 de la mañana a ordeñar vacas, y si está dispuesta, el ingreso que pide es muy alto, entonces por eso se está llenando este proceso de automatización”, describió.

El director ejecutivo del OCLA también mencionó las restricciones migratorias y ambientales que afectan a países desarrollados: “En Europa se está dando un achique de los rodeos, planificación, como el caso de Holanda, que tienen planificado la reducción al 50% de sus rodeos en pocos años, todo producto de estas restricciones de carácter ambiental”.

En ese contexto, aseguró que Sudamérica se perfila como una región estratégica para la producción de leche: “Es un proceso que difícilmente se pueda retrotraer, y sí le da a países como Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, un grandísimo potencial futuro para este aspecto”.