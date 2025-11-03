"Tasas de interés por las nubes": según Fedecom, las ventas minoristas cayeron 8,2% en octubre

La Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM) informó que las ventas minoristas de los comercios pymes de Córdoba cerraron octubre con una baja del 8,2% interanual.

Caída de las ventas minoristas

“Si bien la actividad sigue en terreno negativo, la baja fue menor a la de un año atrás, cuando en octubre de 2024 la retracción había llegado al 12 %”, señaló el presidente de FEDECOM, Fausto Brandolin.

“Es indudable que la inestabilidad e incertidumbre política que se dio en el marco de las elecciones recientes han jugado un papel negativo no solo en las ventas minoristas, sino en la economía en general”, analizó.

Caída en todos los rubros, menos neumáticos

En la comparación interanual de octubre de 2025 frente al mismo mes de 2024, los 11 rubros relevados mostraron los siguientes resultados en cantidades vendidas:



• Alimentos y bebidas: -9,2%

• Artículos deportivos y de recreación: -8,1%

• Calzados y marroquinería: -8,3%

• Electrodomésticos y artículos electrónicos: -9,7%

• Farmacia: -5,4%

• Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción: -7,0%

• Indumentaria: -10,1%

• Juguetería y librerías: -5,9%

• Muebles y decoración: -10,4%

• Neumáticos y repuestos: +3,8%

• Perfumería y cosmética: -4,5%

“Entre los rubros, las mayores caídas se registraron en muebles y decoración, indumentaria y electrodomésticos, todos muy afectados. En cambio, neumáticos y repuestos fue el único sector que mostró una leve mejora interanual”, precisó Brandolin.

"Tasas de interés por las nubes"

“La gente sigue cuidando el bolsillo. Obviamente, las tasas de interés por las nubes incidieron en la poca financiación de bienes durables y encarecieron los planes de cuotas”, explicó.

Respecto a los medios de pago, el relevamiento reveló que el 45% de las operaciones se realizaron con tarjeta de crédito, mientras que el 55% correspondió a pagos al contado.

“El resultado de la elección trajo una expectativa positiva en el sector de que el consumo comience a recuperarse al final del año, como resultado de cierta tranquilidad cambiaria y baja inflación”, concluyó Brandolín.