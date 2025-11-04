Imputaron por abuso sexual al secretario general de un sindicato en Córdoba

Hugo Maximiliano Ponce Gómez, secretario general de SMATA seccional Córdoba, fue imputado por el delito de abuso sexual simple en perjuicio de una empleada del sindicato. La Fiscalía de Instrucción de Delitos Contra la Integridad Sexual del Segundo Turno, a cargo de la fiscal Ingrid Vago, formalizó los cargos tras considerar que existen "motivos bastantes para sospechar" la participación del dirigente en el hecho investigado.

El presunto abuso habría ocurrido en mayo de 2024 en una oficina del edificio de SMATA ubicado en calle 27 de Abril 663 del centro de la ciudad de Córdoba. La víctima es empleada de la entidad sindical y actualmente se encuentra con licencia médica psiquiátrica tras formular la denuncia.

Según fuentes judiciales, Ponce, de 46 años, empleado de Fiat y actual titular del gremio automotriz cordobés, fue imputado como autor del delito tipificado en los artículos 45 y 119 primer párrafo del Código Penal. Durante la comparecencia ante la fiscalía, el dirigente estuvo acompañado por su codefensor, el doctor Marcelo Callejo, quien no respondió a la consulta de PERFIL CÓRDOBA.

Condiciones para mantener la libertad

Fuentes del Poder Judicial informaron que la fiscal Vago impuso cuatro condiciones para que el imputado mantenga su estado de libertad. Debe fijar y mantener domicilio, permanecer a disposición del órgano judicial y concurrir a todas las citaciones, abstenerse de realizar cualquier acto que obstaculice el descubrimiento de la verdad y, fundamentalmente, no mantener cualquier tipo de contacto personal o por cualquier vía con la denunciante o sus familiares.

Allegados a la causa señalaron que el incumplimiento de estas obligaciones resultará en la revocación inmediata del beneficio de libertad acordado.

Antecedentes y otras denuncias

Este no es el primer señalamiento contra el dirigente sindical. En 2008, Ponce fue denunciado en el Polo de la Mujer por violencia de género y abuso, aunque se desconoce el resultado de esa causa.

Además, en 2024 enfrenta otra acusación formulada por una mujer con quien tiene un hijo en común y que también es empleada del sindicato. Esta persona, que estaba embarazada durante las elecciones sindicales de 2023, solicitó la homologación de un acuerdo de responsabilidad parental.

Ponce asumió la conducción de SMATA Córdoba hace dos años, tras vencer a José Porras, quien lideraba históricamente la delegación sindical. La gravedad de la imputación plantea interrogantes sobre la continuidad del dirigente al frente del gremio.

Fuentes consultadas indicaron que se analizará la posible intervención de SMATA Córdoba, aunque hasta el momento no se han adoptado medidas institucionales respecto a la situación del secretario general.