Causa Márquez y Asociados: comenzó una nueva subasta de vehículos incautados a la empresa

La Justicia de Córdoba informó que “el Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación de la ciudad de Córdoba ordenó que sean subastados cuatro vehículos de la empresa Márquez & Asociados (actualmente, denominada MRQZPABAR Desarrollos SA).

En esta ocasión se rematan un automóvil marca Mercedes Benz, una pick-up Duster Oroch doble cabina y dos ambulancias, precisó el Poder Judicial.

Además señaló que “el juez Sergio Gabriel Ruiz tomó esta decisión en el marco de la quiebra de la empresa desarrollista”.

“Los rodados salieron a la venta, en efectivo, al mejor postor a través del portal de subastas electrónicas del Poder Judicial de Córdoba. Las subastas están a cargo del martillero Ezequiel Alberto Frontera Vaca (M.P. 01-962). Los usuarios podrán efectuar sus posturas en el portal de subastas hasta el 5 de noviembre a las 11 horas”, detalló.

Cuáles son los vehículos que se rematan

Los vehículos alcanzados por la medida son los siguientes:

- Automóvil Mercedes Benz, Modelo B06-GLA 200, año 2018.

Link: https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/25120/mercedes-benz-gla-200/.

- Pick-Up Duster Oroch, doble cabina, Modelo A31 DUSTER OROCH DYNAMIQUE 1.6, año 2019.

Link: https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/25125/renault-duster-oroch-2019/.

- Ambulancia Mercedes Benz, Modelo GT SPRINTER 316 CDI FURGON 3665, año 2022.

Link: https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/25123/ambulancia-mercedes-benz/.

- Ambulancia Peugeot, Modelo 844, BOXER PREMIUM 2.2 HDI 435MH 130, año 2020.

Link: https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/25124/ambulancia-peugeot-2020/.

Contactos útiles

- Juzgado Civil y Comercial de 52° Nominación (Concursos y Sociedades n.° 8) de la ciudad de Córdoba, teléfono fijo: 4481000, interno 11513.

- Martillero: Ezequiel Alberto Frontera Vaca, Matrícula 01-0962, Matrícula pública 051389, Teléfono 351-3516814689, mail [email protected], Instagram eze_fronteravaca.

- Sindicatura: Contador Juan Carlos Ledesma y contadora María Fabiana Fernández, domicilio en Ayacucho n° 330, 1° Piso, ciudad de Córdoba, Correo electrónico: [email protected], teléfono fijo: 0351-4216589. Contadores Florencio Escribano Martínez y Fernando Daniel Perasso, domicilio en 25 de Mayo n° 125, piso 9° ciudad de Córdoba, Correo electrónico: [email protected], Teléfono fijo: 0351-4256843.