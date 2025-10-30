Imputaron a un hombre acusado de amenazar por Instagram a Soledad Laciar, madre de Blas Correas

El fiscal de Instrucción del Distrito I turno 6, José Bringas, imputó a un hombre por considerarlo supuesto autor del delito de amenazas calificadas contra María Soledad Laciar, madre de Blas Correas.

El caso

El episodio ocurrió el 6 de octubre pasado en la red social Instagram. Luego de la denuncia formulada por Laciar “se dio inicio a la investigación sobre la autoría y el origen de los mensajes intimidatorios”, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

“Se llevaron a cabo diversas diligencias investigativas, contando con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones y de equipos especializados de la Policía Judicial (D.I.O.)”, agregó en un comunicado oficial.

Así en la madrugada del martes 28 “se realizaron allanamientos en distintos domicilios ubicados dentro de la ciudad de Córdoba, diligencia ejecutada por personal civil de la Brigada de Investigaciones, a cargo del comisionado de la Fiscalía de Instrucción Oficial Subinspector Sergio Facundo Regino, con la colaboración del Equipo de Tácticas Especiales Recomendadas (ETER) y de la Sección Cibercrimen ( GGIA) de la Dirección de Investigación Operativa de Policía Judicial”.

Secuestro de un teléfono celular

Durante el operativo se secuestró de un teléfono celular y se dispuso “la pre-visualización e inmediata extracción de información relevante para la investigación desde otros cuatro (4) dispositivos móviles, mediante la utilización de la herramienta tecnológica “CAPTA” (Captura Ágil de Prueba Técnica Auditable)”.

“Lo actuado pone de manifiesto el firme compromiso del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba en brindar una respuesta inmediata frente a los hechos de violencia institucional”, concluyó el documento oficial.