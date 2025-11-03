Causa Maluf: la Cámara de Acusación apartó al fiscal Enrique Gavier de la investigación

La Cámara de Acusación apartó al fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, de una investigación que se abrió en abril de este año para investigar presuntas irregularidades o filtraciones en el examen para concursar cargos de funcionarios en Fiscalías Especiales. El tribunal de Alzada ordenó que la causa continúe su curso, pero en otra dependencia del Ministerio Público Fiscal.

Es menester aclarar que no hay ninguna persona imputada. Gavier allanó el despacho de la fiscal Subrogante, Daniela Maluf y secuestró su teléfono celular y el de empleados de esa oficina. En paralelo, la Oficina de Sumarios del Tribunal Superior de Justicia abrió una investigación administrativa.

Los motivos de la recusación

El fallo fue firmado por los vocales Maximiliano Davies, Carlos Salazar y Patricia Farías. Los jueces aceptaron los argumentos de una de las empleadas investigadas, Lorena Alejandra López. Con el patrocinio legal de los abogados Gabriel y Gerard Gramática Bosch, apeló la resolución del Juzgado de Control que confirmó a Gavier al frente de la investigación.

Al aceptar la apelación, la Cámara dispuso que el expediente continúe su curso a cargo de un fiscal que “no se encuentre tan comprometido afectivamente con la persona a la que aquí se le ha asignado el rol de denunciante”. Dejó a salvo que las circunstancias analizadas son “ajenas a la personalidad, honorabilidad y labor particular del Fiscal”.

Los vocales consideraron en especial las siguientes situaciones: que el denunciante, Juan Correa, trabajó con Gavier; que éste le sugirió esperar hasta el final de su licencia para resolver la renuncia al cargo que había formalizado; y que en el concurso sospechado había participado el hijo del fiscal.

La Cámara analizó que “existieron una serie de contactos de contención y asesoramiento”, que justifican el “temor de falta de objetividad alegado, más allá de la loable y humanitaria intención que habría existido por parte del recusado para con su ex empleado”.

Y agregó: “Idéntica apreciación, en cuanto al temor que les genera a los fines de su objetividad a la parte recusante, lo constituye la participación del hijo en el concurso que se investiga”.

“Esta circunstancia es relevante para acoger -potencial, pero objetivamente- la objeción del apelante”, subrayó el tribunal. El fallo puede ser recurrido ante el Tribunal Superior.

Una causa compleja

Desde que tomó estado público la investigación judicial sobre una presunta nueva filtración en un concurso judicial -además de la causa contra el exasesor letrado, Eduardo Caeiro-, se presentaron numerosos incidentes sobre la apertura de los teléfonos secuestrados y pedidos de apartamiento.

El concurso bajo observación es el número 359 del Ministerio Público Fiscal para los cargos de secretarios y prosecretarios de Fiscalías Penal Económica, Cibercrimen, Casos Complejos y la Subrogante. El examen se rindió a mediados de agosto del año pasado. El tribunal examinador estuvo integrado por cuatro fiscales de fueros especiales, entre los cuales Daniela Maluf, y un juez de Control.