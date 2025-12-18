Tres hombres fueron detenidos como parte de una red transnacional de abuso sexual infantil el 16 de diciembre, en un operativo que involucró nueve allanamientos simultáneos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, según informó este jueves el Ministerio Público Fiscal.

En los procedimientos se secuestraron dispositivos electrónicos y soportes de almacenamiento informático que serán sometidos a pericias judiciales. En tres de los domicilios allanados se realizó un análisis preliminar de los dispositivos y se encontró una gran cantidad de imágenes y videos de abuso sexual infantil. La red distribuía e intercambiaba fotos y videos de este tipo a través de la plataforma de mensajería segura Signal.

En un fallo sin precedentes, Argentina tipifica como delito la creación de imágenes de abuso infantil con inteligencia artificial

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los allanamientos fueron ordenados por la jueza Bárbara Moramarco Terrarosa, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.° 2, a pedido de la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos (UFEDyCI). Fue en el marco de una investigación transnacional llamada "Operación Dori", originada por el Grupo 3° de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional de España.

Personal de la UFEDyCI, efectivos de la División Investigaciones de Delitos Contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño trabajaron de forma conjunta.

Qué es la aplicación Signal y cómo la usan las redes de pedófilos

En el marco de la Operación Dori, policías de España y Argentina llevan meses monitoreando múltiples grupos de la aplicación de mensajería Signal —similar a WhatsApp o Telegram, pero conocida por tener un encriptamiento muy seguro— dedicados al intercambio y comercialización de fotos y videos de abuso sexual infantil entre usuarios de distintos países.

En el material incautado se expone a niñas y niños de muy corta edad, incluso bebés, a abusos sexuales por parte de adultos. Algunos de los grupos de intercambio de este material ilícito llevan nombres como “Hots niñes”, “bebes” y “madreehijoactivo2”.

A mediados de 2025, la oficina de enlace de España en el AC3 de Ameripol Buenos Aires dio intervención a la UFEDyCI, que inició la investigación de los objetivos locales. Allí comenzó la tarea de la fiscal Dupuy.

A partir de la evidencia encontrada en los allanamientos, las tres personas imputadas quedaron detenidas con prisión preventiva, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas en la investigación.

MB/ff