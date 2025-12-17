La Justicia Federal realiza allanamientos en empresas de Alicio Dagatti en Río Cuarto

La Justicia Federal de Río Cuarto lleva adelante diversos allanamientos en empresas y domicilios vinculados a Alicio Dagatti.

Se trataría de un expediente penal económico y se avanza en una nueva causa. En este caso es por lavado de activos Investigacion por delito tributario a cargo del juzgado federal de Río Cuarto.

Fuentes allegadas a la investigación descartaron que esté vinculada al escándalo que rodea al titular de la AFA, Claudio ´Chiqui´ Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino. Hay que recordar que, en el expediente tramitado por la Justicia Provincial, en el análisis del contenido del celular de Dagatti figura como contacto el propio Toviggino.

Hasta el momento, se sabe que los procedimientos se produjeron en domicilios particulares, en el Club Estudiantes de Río Cuarto, que preside Dagatti y ascendió recientemente a la Primera División del fútbol argentino. También se llevan a cabo en la agropecuaria Transur SA, propiedad del empresario, en el diario Puntal, entre otras firmas.

Alicio Dagatti: mientras Gavier lo elevó a juicio, la Cámara de Casación declaró la competencia federal del caso

También trascendió que se incorporó recientemente un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) encabezada por Diego Velazco.

Las órdenes de allanamiento fueron firmadas por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, y tomó intervención Gendarmería Nacional.

En paralelo, Dagatti es investigado por presunto ingreso de drogas, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y bebidas alcohólicas al complejo carcelario de Bouwer.