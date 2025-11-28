Alicio Dagatti: mientras Gavier lo eleva a juicio, la Cámara de Casación declaró la competencia federal del cas

El poderoso empresario de Río Cuarto, Alicio Dagatti, hoy se convirtió en eje de dos resoluciones judiciales prácticamente contemporáneas. Mientras el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, presentó una acusación de 320 páginas y requirió la elevación a juicio en su contra por presunta asociación ilícita, la defensa de Dagatti logró que la Cámara de Casación Penal declare la competencia federal del expediente, con el rol preponderante del exministro de Justicia, Germán Garavano.

En efecto, el exasesor del Poder Judicial -hasta días antes de asumir la codefensa de Dagatti- acordó con el fiscal ante la Casación Raúl Pleé, según confiaron a Perfil CÓRDOBA fuentes de la causa.

En su dictamen el fiscal señaló que se trata de una maniobra unitaria y organizada, no de hechos aislados y que el ingreso reiterado de droga a cárceles configura tráfico agravado, no narcomenudeo.

GERMÁN GARAVANO. Pasó de asesorar al Poder Judicial a defender a Alicio Dagatti.

Los vocales de la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal, Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, adoptaron el mismo criterio y resolvieron la competencia federal. Esa decisión no es apelable. Por lo que se estima que el expediente, en el estado en el que se encuentra deberá continuar su trámite en los tribunales federales de Córdoba.

En apretada síntesis, señalaron que la causa involucra tráfico agravado de drogas y una maniobra unitaria organizada, cuyo análisis exige un tratamiento integral. La gravedad y naturaleza federal del hecho desplazan la competencia provincial.

Qué dice la acusación de Gavier

En paralelo al fallo mencionado, el fiscal de Delitos Complejos de la ciudad de Córdoba, Enrique Gavier formuló la acusación respecto a la presunta banda criminal habría operado al menos desde 2023, utilizando la estructura del frigorífico Livorno S.A. —proveedor histórico de carne al Servicio Penitenciario— para ingresar clandestinamente a las cárceles celulares, cargadores, bebidas alcohólicas y drogas, ocultos dentro de las medias reses que se distribuían a los distintos módulos.

El rol de Dagatti

En la acusación, Gavier ubicó a Alicio Osvaldo Dagatti como uno de los jefes de la presunta organización criminal. Dagatti es un poderoso empresario frigorífico, accionista de múltiples plantas de faena, dueño de medios de comunicación en Río Cuarto y, además, presidente de Asociación Atlética Estudiantes, uno de los clubes más influyentes de la región.

Su figura pública —por su actividad empresarial, agropecuaria y su presencia en AFA como dirigente— lo convierte en uno de los nombres de mayor peso político y económico del sur cordobés.

Además de Dagatti padre e hijo, están acusados empleados del frigorífico Livorno, un veterinario, una abogada y un empleado penitenciario, a quienes el fiscal señala como participantes funcionales de las operaciones.

El origen de la causa

La investigación se activó tras un operativo realizado el 26 de diciembre de 2023, cuando se detectó en un camión que transportaba carne para el Servicio Penitenciario una media res caída que ocultaba celulares, cables, drogas y alcohol. Ese hallazgo derivó en intervenciones, allanamientos, declaraciones de más de un centenar de testigos y peritajes que integran las 320 páginas firmadas por Gavier.