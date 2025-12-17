Río Ceballos demolerá cinco pisos del edificio ex Aciso en 2026 para recuperar el perfil urbano

La Municipalidad de Río Ceballos anunció que en 2026 iniciará la demolición de cinco pisos del edificio ex Aciso, ubicado junto al Palacio Municipal, como parte de un plan de transformación urbana que busca eliminar riesgos estructurales, ordenar el centro de la ciudad y recuperar el paisaje serrano.

Una obra clave tras décadas de abandono

El edificio, que comenzó a construirse en 1976 y quedó inconcluso un año después, se convirtió con el paso del tiempo en uno de los símbolos del abandono urbano en Río Ceballos. Aunque algunos de sus niveles inferiores fueron habilitados y recuperados para uso municipal, la mayor parte de la estructura permaneció sin terminar durante más de 48 años.

La intervención prevista contempla la remoción de cinco de los ocho pisos originales, manteniendo los tres niveles que ya fueron renovados y que actualmente alojan dependencias municipales. La decisión marca un punto de inflexión en la planificación urbana local y responde a un reclamo histórico de vecinos y comerciantes.

Cuándo empiezan las obras y cómo será la demolición

Según confirmó el intendente Ezequiel Lemos, la planificación técnica ya está en marcha y los trabajos comenzarán en marzo de 2026, una vez completados los procedimientos administrativos y legales. La demolición seguirá un criterio simbólico: se eliminará un piso por cada década de abandono del edificio.

“Tomamos esta decisión porque creemos que Río Ceballos merece una ciudad renovada, segura y ordenada. No vamos a seguir conviviendo con una estructura que representa abandono, riesgo y estancamiento. Será un proceso responsable, planificado y transparente”, expresó Lemos.

Desde el municipio señalaron que el operativo será cuidadosamente planificado para garantizar la seguridad y minimizar el impacto en la vida cotidiana del centro. En ese sentido, se prevé evitar cortes totales y prolongados sobre la avenida San Martín, uno de los principales ejes comerciales de la ciudad.

Con esta intervención, la gestión municipal busca cerrar una etapa marcada por el deterioro y avanzar hacia un centro urbano más seguro, ordenado y acorde al entorno serrano de Río Ceballos.