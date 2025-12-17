Una banda de delincuentes que era buscada intensamente en el Conurbano bonaerense fue desbaratada en las últimas horas tras una extensa investigación. El caso reveló que la organización tenía una logística aceitada: se hacían pasar por policías para concretar falsos allanamientos, método mediante el cual asaltaron una financiera en el partido de Moreno, lugar en el que se olvidaron un celular.

El robo ocurrió el 29 de septiembre pasado en las oficinas comerciales, ubicadas en el Polo Empresarial del kilómetro 41 del Acceso Oeste, en Francisco Álvarez. Según pudo reconstruir PERFIL, se realizaron 18 allanamientos en diferentes localidades bonaerenses, donde se logró detener a cinco integrantes del grupo, incluyendo al hombre señalado como su líder, Ramón Antonio Segovia.

La investigación determinó que los ladrones ingresaron al lugar vestidos como oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), simularon un operativo y redujeron al encargado. En cuestión de minutos, se llevaron 80.000 dólares y 4 millones de pesos en efectivo y escaparon en un Ford Focus. Durante el hecho, se produjo un enfrentamiento y el jefe de la banda resultó herido de bala.

La causa quedó en manos la fiscal Solange Castelli, titular de la UFI N°7 del Departamento Judicial Moreno, y del ayudante fiscal Maximiliano Gómez, quienes determinaron que la agrupación delictiva también habría sido responsables de al menos otros siete hechos.

De esta manera, los sospechosos fueron imputados por "asociación ilícita agravada, robo calificado por el uso de arma y encubrimiento agravado por ánimo de lucro". Después de los operativos que concluyeron con las detenciones, fuentes del caso informaron que se secuestraron varios objetos, como armas y credenciales apócrifas de la PSA, mientras que dos delincuentes se dieron a la fuga.

Un tiroteo y un teléfono olvidado

En el golpe comando que realizaron a fines de septiembre, los miembros de la banda aparecieron en las oficinas del Polo Comercial utilizando uniformes y prendas de la fuerza de seguridad federal y se llevaron el dinero en menos de cuatro minutos. Para escapar, se subieron a una camioneta que habían robado una semana antes, pero el vehículo no arrancó y tuvieron que improvisar. Así, le exigieron a un cliente que justo llegaba a la financiera que se baje de su auto y se los dejara.

Una persona que observó toda la situación les arrojó un objeto que tenía a mano, mientras los ladrones huyeron del lugar a los tiros. Con el fin de despistar a los patrulleros, robaron otro rodado para darse a la fuga. Sin embargo, en el cambio de vehículos se olvidaron un celular.

A partir de las pericias técnicas, los investigadores pudieron definir que al menos cuatro contactos que estaban en el dispositivo habían participado del asalto. Asimismo, se logró la recuperación de los mensajes de voz enviados a un grupo de WhatsApp que habían sido eliminados, en los cuales se explicaba a la perfección la planificación del golpe a la financiera.

Por otro lado, los agentes revisaron un domicilio que figuraba en el teléfono, donde a través de un dron pudieron captar a un hombre que caminaba por la zona utilizando muletas: era Segovia, que continuaba herido tras haber recibido un balazo en la pierna.

“A partir del análisis de cámaras de seguridad municipales y privadas, tareas de campo, informes, pericias de la Policía Científica, análisis de telefonía celular, huellas papilares, inteligencia criminal y ciberpatrullaje, se determinó la estructura, roles y liderazgo de la organización, estableciéndose la participación de al menos siete masculinos, varios de ellos con antecedentes penales”, detallaron a este medio.

18 allanamientos y 5 detenidos

Con la información recabada, se concretaron una serie de operativos en las localidades y partidos de Moreno, General Rodríguez, Escobar (Garín), Almirante Brown (Glew y Longchamps), Presidente Perón, San Vicente, La Matanza y Remedios de Escalada. En esos domicilios se incautaron armas de fuego, municiones, celulares, chalecos, vinoculares y la credencial de la PFA, entre otros elementos.

Además de Segovia, de 53 años, también quedaron bajo arresto Sergio Gastón Fernández, de 39; Lucas Tomás Plastina, de 29; Rubén Omar Galván, de 52; y Federico Eduardo Lescano, de 30. El último de ellos ya se hallaba detenido en la Alcaidía N°1 Lomas de Zamora por el robo a una casa de un country de La Plata y por "tentativa de homicidio" durante otro asalto.

Del celular que había quedado en la camioneta robada, también se pudo sacar los nombres de las dos personas que están prófugas: se trata de Atilio Félix Miranda y Diego Ezequiel Mendizabal. Además, la Fiscalía General de Moreno también intervino en la causa para ampliar la competencia por los otros hechos que se les imputan a los acusados, destacando la labor de la Fiscalía, la Policía Federal y la Bonaerense.

FP/DCQ