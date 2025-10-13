El presunto femicida Pablo Daniel Rodríguez Laurta, quien fue detenido este domingo al intentar cruzar la frontera hacia Uruguay junto a su hijo de cinco años a quien secuestró de la casa donde vivía en Córdoba, ahora fue vinculado con la desaparición de un chofer de Uber en Entre Ríos, provincia en la que fue arrestado durante el fin de semana.

Tras secuestrar a su hijo de la casa donde vivía con su madre Luna Giardina y su abuela Mariel Zamudio, ambas asesinadas este sábado, el presunto responsable del doble femicidio y secuestro, fue relacionado a la desaparición de un chofer de Uber en Entre Ríos. El auto de la víctima apareció incendiado en Córdoba.

Quién es Pablo Laurta, el antifeminista creador de “Varones Unidos” detenido por el doble femicidio y el secuestro de su hijo en Córdoba

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Fuentes policiales indicaron que el pasado 8 de octubre Rodríguez Laurta solicitó un viaje por la aplicación Uber en la ciudad entrerriana de Concordia que fue aceptado por Martín Palacios, de 49 años, quien pasó a buscar al uruguayo en su auto Toyota Corolla blanco.

El 9 de octubre, la familia del conductor realizó una denuncia por falta de contacto y se abrió una investigación. El mismo día, el vehículo apareció quemado en la provincia de Córdoba.

"Por los datos que aporta la familia y la ubicación de su teléfono da en Federación, provincia de Entre Ríos. El vehículo apareció quemado en Villa Esquiú y hay testigos que ya lo identifican a esta persona, Laurta en el lugar, por lo cual estimamos que fue él el que quemó el vehículo", señaló el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

Las autoridades se encuentran realizando rastrillajes en la zona y el caso está siendo investigado en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, las tres provincias por las que circuló el vehículo antes de la desaparición de Palacios. "Se están manejando varias hipótesis", sostuvo el funcionario cordobés.

Aún se desconoce el paradero del chofer y el último contacto que hubo por su parte fue durante la noche del miércoles 8 de octubre, cuando avisó que debía realizar un traslado de personal ejecutivo con su vehículo, un Toyota Corolla blanco con techo negro, dominio AH083RB.

Según trascendió, las autoridades indicaron que el conductor desaparecido no volvió a comunicarse con su entorno y su auto fue encontrado completamente incendiado en la Ruta de las Altas Cumbres de Córdoba. En consecuencia, también se desató un incendio forestal y se prendieron fuego otros trece vehículos.

Doble femicidio en Villa Serrana: vecino afirmó que Laurta ya estuvo "preso" en 2024 y que dormía en el techo de la casa

Como consecuencia del incendio, se debió realizar la evacuación preventiva de unos 130 visitantes y residentes de la zona y se sufrió la pérdida total de 14 vehículos que estaban estacionados en el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Las llamas se propagaron fácilmente por los vientos intensos, baja humedad y altas temperaturas.

El caso, que reviste alta complejidad para los investigadores, cuenta con el trabajo coordinado de la Fiscalía de San Salvador y las policías de Entre Ríos y Córdoba para dar con el paradero del chofer desaparecido, hecho que podría estar vinculado al doble femicidio y secuestro de un menor.

AS.