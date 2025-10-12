Encontraron al niño buscado en Córdoba y detuvieron a su padre por doble femicidio

Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de 5 años, fue encontrado este domingo por la tarde en buen estado de salud. Su padre, Pablo Laurta, quedó detenido como principal sospechoso del asesinato de su expareja y de su exsuegra, ocurrido horas antes en Córdoba.

Ambos fueron interceptados en Gualeguaychú, Entre Ríos, por la policía de esa provincia, presublimente camino a Uruguay, de dónde era oriundo el presunto femicida.

Gerardo Reyes, es el fiscal de la Fiscalía especializada en Violencia Familiar a cargo de la investigación por el doble crimen seguido de la sustracción del menor.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En desarrollo...