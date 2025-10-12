Así fue la detención del hombre acusado de doble femicidio y del secuestro de su hijo de 5 años en Córdoba

Varios efectivos vestidos de civil de la Policía de Entre Ríos detuvieron este domingo en la ciudad de Gualeguaychú a Pablo Laurta, acusado de asesinar a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, en Córdoba, y de secuestrar a su hijo de cinco años. A partir del doble femicidio en el barrio Villa Serrana, huyó con el niño, lo que activó el protocolo de búsqueda Alerta Sofía, y ahora detenido en Gualeguaychú, será trasladado nuevamente para enfrentar a la justicia.

Al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad, el operativo se concretó a las 14:02 en el hotel Berlín, ubicado en Bolívar 733, donde el sospechoso se había refugiado después del crimen antes de intentar cruzar a Uruguay, país de origen. De hecho, los agentes lo sorprendieron mientras desayunaba en el restaurante del lugar.

La captura fue posible gracias al intercambio de información entre las autoridades cordobesas y la Policía de Entre Ríos. Además, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, había advertido que Laurta podría encontrarse en la zona de Gualeguaychú, coincidiendo con datos del análisis de sus comunicaciones telefónicas en las últimas horas.

Al ser localizado, el presunto femicida no opuso resistencia luego de casi 24 horas de fuga. Fue reducido y puesto bajo custodia fuera del hotel, mientras su hijo Pedro, que había sido secuestrado, quedó a salvo y fue asistido por personal policial.

De nacionalidad uruguaya, Laurta tenía denuncias previas por violencia de género. Según la investigación, la familia vivió en Uruguay hasta que Giardina, estudiante de Agronomía, se mudó a Argentina con su hijo Pedro tras un intento de ahorcamiento en 2023; la mujer contaba con un botón antipánico que no llegó a activar durante la agresión.

Encontraron al niño buscado en Córdoba y detuvieron a su padre por doble femicidio

Laurta está detenido en la Jefatura Departamental de Gualeguaychú y será trasladado para responder ante la justicia.

Los mensajes premonitorios que publicó una de las víctimas del doble femicidio

La madre de Pedro había escapado de Uruguay hace casi tres años después de un intento de ahorcamiento por parte de Pablo Laurta. Así lo informó la periodista Yanina Álvarez, quien explicó que “se hicieron varias denuncias contra él en Argentina y tenía un botón antipánico, pero no llegó a presionarlo cuando ingresó para cometer el doble femicidio”.

Además, Laurta es señalado como administrador de la cuenta de X “Varones Unidos”, donde publicaba contenido sobre presuntas injusticias y hostigamiento en casos familiares. Giardina relató que el acusado ejercía control sobre su vida: “Desde que comenzamos la relación, me manipula y me obliga a hacer cosas que no quiero, como tener relaciones sexuales, ir a Uruguay, no permitirme redes sociales ni celular y no dejarme trabajar”.

Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, fueron asesinadas en su casa de Villa Serrana

Pedro, de cinco años, fue hallado en un hotel de Gualeguaychú, donde detuvieron a su padre, acusado del doble femicidio

La ejecución ocurrió la mañana del sábado en el barrio Villa Serrana, en Córdoba. De acuerdo con las primeras versiones, Laurta disparó contra Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, y luego huyó con su hijo en una camioneta. Ante la incertidumbre sobre el paradero del niño, las autoridades activaron el Alerta Sofía, un protocolo que difunde el caso a través de medios, redes sociales, telefonía celular y dispositivos de las fuerzas federales.

A su vez, un informe policial detalló que los cuerpos presentaban heridas de arma de fuego y signos de violencia extrema. Dado el llamado de un vecino que alertó sobre detonaciones en la vivienda, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º turno.

Después de horas del doble femicidio, salieron a la luz mensajes premonitorios de Luna Giardina que reflejaban el miedo con el que vivía respecto a Laurta. La joven había advertido en varias ocasiones sobre el peligro en sus redes sociales. En febrero del año pasado, publicó: “Todos los psicópatas son asesinos”.

Paralelemante, los días previos al crimen, compartió mensajes como: “Por tu propia salud mental, toma las señales confusas de las personas como un rotundo no” y una foto con su hijo con la leyenda: “Las madres no tienen plan B”. Su última publicación, el día previo al femicidio, celebraba un logro académico: “Vamos bien. ¡Qué lindo es llorar de felicidad! Lo que es para uno, siempre termina llegando”. Doce horas después, Luna y su madre fueron asesinadas.

