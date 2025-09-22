Estuvo desaparecido una semana y lo encontraron sin vida en un río: primeros resultados de la autopsia

La investigación por la muerte de Axel Javier Alejandro Oroño, el joven de 20 años que fue hallado sin vida a la vera del río Negro tras casi una semana de intensa búsqueda, sumó en las últimas horas los resultados preliminares de la autopsia.

Fuentes judiciales confirmaron a Perfil que el examen forense practicado en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) determinó que el cuerpo no presentaba heridas de arma blanca, de arma de fuego ni fracturas. Estos primeros resultados descartan, de momento, que se haya tratado de una agresión directa, aunque aún restan estudios complementarios para establecer la causa concreta del deceso.

De la búsqueda al hallazgo

Oroño estaba desaparecido desde el 14 de septiembre, cuando salió a tomar mates a la casa de una amiga. Durante la semana, la Fiscalía subrogante a cargo del doctor Francisco de Obaldía había activado el protocolo de búsqueda. Una de las pistas surgió a partir de un audio en el que se escuchaban ruidos de viento y agua, lo que orientó las tareas hacia la ribera del río.

Finalmente, el sábado 20, equipos de Búsqueda y Rescate, Bomberos y la Policía hallaron el cuerpo en inmediaciones de las calles Viuda de Ross y Río Negro, en el barrio Golf Club de Resistencia. En el lugar intervinieron peritos del Gabinete Científico del Poder Judicial, quienes trasladaron el cuerpo al IMCIF para su análisis.

La investigación judicial

La causa quedó radicada en la Fiscalía de Investigación Penal N°10, que ahora aguarda el informe completo de la autopsia y los resultados de los estudios toxicológicos. La hipótesis sobre las circunstancias de la muerte continúa abierta, mientras familiares y amigos reclaman respuestas y justicia.