Detuvieron a un sospechoso por el doble femicidio en Bahía Blanca

Un familiar de la madre y la hija que fueron halladas calcinadas en una habitación tras un incendio en una vivienda de Bahía Blanca, fue demorado esta tarde en el marco de la investigación y en la que le secuestraron una motocicleta, similar a la que habría sido vista por los vecinos el día del hecho.

Pese al hermetismo de la investigación trascendió que el hombre fue demorado en una zona del paraje conocido como Calderón, sobre un sector de la ex ruta nacional 3, en las afueras de dicha ciudad bonaerense y en el marco de un allanamiento de urgencia ordenado por el fiscal Jorge Viego, quien lleva adelante la investigación.

Detuvieron e imputaron por tentativa de homicidio al hombre que atacó a una mujer y su bebé por ser judíos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el marco del operativo los policías secuestraron una motocicleta, que tendría similares características a las que vecinos del lugar habrían visto durante las horas previas al incendio en la casa ubicada en la calle Santa Fe al 2.300 del barrio Thompson.

Un investigador expresó que el hombre identificado como Maximiliano Velázquez tiene una relación familiar, ya que es tío de Mariana Bustos y primo de Miriam Velázquez, hija y madre fallecidas el miércoles tras el incendio en la casa de dos plantas.

El hombre fue trasladado a dependencias de la comisaría primera de dicha ciudad, en la que en las próximas horas deberá responder o no ante el fiscal que investiga el hecho.

Myriam Adriana Velázquez (52) y su hija Mariana Belén Bustos (25).

En tanto, los cuerpos de las dos mujeres deberán ser sometidos a distintas pruebas durante la autopsia a raíz del estado en la que ambos se encuentran. En ese contexto se señaló que se tomaron diversas muestras para llevar a cabo informes complementarios, cuyos resultados se le indicarán a la fiscalía la próxima semana y que permitirán completar el informe y posibilitar que el profesional médico que tiene a cargo esa tarea, arribe a una conclusión.

Las informaciones donde se descartan o confirman otras situaciones no fueron comunicadas de manera oficial por la fiscalía, que se encuentra abocada a dilucidar lo sucedido en torno a la muerte de las dos mujeres, agregaron las fuentes consultadas.

Ariel Giménez, señalado por cavar los pozos en el triple femicidio de Florencio Varela: “No me resultó extraño, estaba drogado”

Tras el episodio y según relataron vecinos del sector, se habrían escuchado detonaciones similares a la de un arma de fuego, además de la supuesta presencia de una persona que habría concurrido a la vivienda en una motocicleta horas previas al siniestro, situaciones que son analizadas por los investigadores. Los policías también hallaron una motocicleta que no contaba con la respectiva tapa de combustible como así también percibieron olor a combustible en un juego de sillones de la vivienda, por lo que se llevaban a cabo distintas pericias.

Finalmente, los investigadores analizan las relaciones que tenía la mujer y su hija con terceras personas, con allegados y el entorno para tratar de determinar entre otras hipótesis lo que pudo haber sucedido.

BGD/DCQ