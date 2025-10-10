El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reveló este jueves que el rescate al gobierno de Javier Milei, con la intervención directa en el mercado de cambios local y el swap por USD 20.000 millones dólares, tiene motivos geopolíticos estratégicos para su país. Además, manifestó un profundo involucramiento en la política interna. "Vamos a tener una elección en Argentina el 26 de este mes", anticipó el secretario.

En una entrevista en Fox News, el funcionario norteamericano explicó que su país obtiene muchos beneficios de los acuerdos financieros alcanzados con el ministro de Economía, Luis Caputo, esta semana. En ese sentido, señaló que Milei es un "aliado" del gobierno de Donald Trump, en el que la disputa comercial con el Gigante Asiático tiene un rol central. "Está comprometido a sacar a China de Argentina", aseguró Bessent.

Al mismo tiempo, Bessent aclaró que su país no va a perder dinero ni con el swap ni con la intervención del Fondo de Estabilización de Cambios (FSE, por sus siglas en inglés) en el mercado cambiario argentino. "Se supone que debes comprar barato y vender caro", señaló en torno a la compra directa de pesos y venta de dólares que realizó este jueves.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Paul Krugman, ganador de un premio Nobel en Economía, criticó el auxilio a Milei y lo llama “el Elon Musk del Sur”

Las declaraciones en Fox New

Las negociaciones de Bessent con el gobierno libertario generaron ruido interno y críticas de la oposición en EE.UU., por lo que, esta noche, el secretario salió a dar explicaciones a la prensa. Ante la pregunta de la periodista de Fox sobre qué obtiene Norteamérica de la compra de pesos y del swap con el Banco Central de la República Argentina, Bessent respondió: "Nosotros obtenemos mucho. Argentina es un faro en América Latina. El presidente Milei está tratando de romper un ciclo negativo de 100 años en Argentina. También es un gran aliado para EE.UU. Va a venir a la Oficina Oval el próximo martes y está comprometido a sacar a China de Argentina. Están por todas partes en América Latina".

A continuación expresó: "Cuando la gente me dice: '¿Cómo, no era América Primero?' Yo les respondo que sí y les pregunto ¿Quieren seguir disparando cañoneras como en Venezuela? No queremos un Estado fallido. No se está transfiriendo dinero. El Fondo de Estabilización de Cambios (FSE, por sus siglas en inglés) nunca ha perdido dinero. No va a perder dinero esta vez tampoco. Yo estuve en el negocio de las inversiones, principalmente en monedas, durante 40 años. Se supone que debes comprar barato y vender caro, y el peso argentino está subvalorado.

Bessent sobre las elecciones del 26 de octubre

Por otro lado, en relación a la política interna, sin eufemismos sostuvo: "Vamos a tener una elección en Argentina el 26 de este mes. Creemos que al presidente Milei le irá bastante bien y que él está dejando atrás al peronismo".

Asimismo le contestó con ironía a las críticas de los demócratas al acuerdo alcanzado con Milei. "La izquierda en EE.UU, la senadora (Elizabeth Ann) Warren intentó presentar un proyecto de ley en el Senado para que el Fondo de Estabilización Cambiaria no pueda rescatar a Argentina, lo cual me parece increíble porque ella es una peronista americana. Ya sabes, "No llores por mí, Massachusetts", dijo parafraseando la canción de Madonna en la que interpreta a Eva Perón "No llores por mi Argentina".

Finalmente, cuestionó la política exterior del expresidente Joe Biden. "¿Cuál era su idea de ayuda exterior? Eran circuncisiones en Malawi y shows drag en Centroamérica", sostuvo. También criticó que durante el gobierno de Barack Obama muchos de los países de Latinoamérica giraron a la izquierda y se mostró esperanzado con el nuevo viraje a la derecha de Ecuador, Bolivia y, posiblemente, Colombia.

LM/DCQ

