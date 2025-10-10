Guillermo Francos se tomó a risa el video que lo muestra haciéndole "fuck you" a un vecino que lo increpa: "Me equivoqué de dedo"

Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Javier Milei, habló de la inesperada actitud que tuvo el martes pasado, cuando, durante su visita junto al presidente y candidatos de La Libertad Avanza a Mar del Plata, discutió con un vecino y terminó haciéndole el gesto de “fuck you”. El funcionario aseguró que todo fue un error: "Me equivoqué de dedo".

Este jueves, entrevistado por Jonatan Viale para su programa ¿La ves?, de TN, Francos afirmó, sonriendo, que, en realidad, se produjo una confusión: “Me salió de casualidad. Te digo lo que pasó, honestamente. Ese señor de remera -que era más clarita me parecía a mí- estaba insultando y muy enojado. Entonces yo me bajo para conversar con él, para decirle, '¿cuál es tu problema?... porque viste que yo soy muy amigable”.

Y agregó: “Cuando el tipo me empieza a insultar de atrás, yo me equivoco de dedo, yo me equivoqué de dedo, porque quería hacer así" (detalló, extendiendo el dedo índice de la mano derecha). El ministro también negó que haya tratado de loco al manifestante. “¿Ves que estoy tranquilo? Mirá. Le digo 'Andá', listo, chau, me voy, y 'Pensá', le dije”, aseguró Francos entre risas irónicas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo fue el incidente entre Guillermo Francos y el manifestante

El pasado martes, La Libertad Avanza realizó un acto para impulsar a los candidatos que los representarán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Francos llegó al hotel en una camioneta, acompañado por su custodia, y se encontró con un manifestante que comenzó a increparlo a los gritos. Esto hizo que el jefe de ministros bajara de su vehículo y se acercara a responderle. Lo que generó un momento de gran tensión.

El fuerte intercambio de palabras terminó cuando el referente de La Libertad Avanza, muy ofuscado, levantó el dedo medio haciéndole al vecino el clásico gesto de “fuck you”. La imagen se viralizó rápidamente en las redes sociales y generó un gran repudio.

HM/DCQ