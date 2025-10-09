La Justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir boletas y borrar la cara de Espert

La Justicia rechazó el pedido del Gobierno para que se reimpriman todas las boletas para las elecciones del próximo 26 de octubre. De esta manera, en la papeleta de la provincia de Buenos Aires, la cara del ex candidato a diputado por La Libertad Avanza, José Luis Espert, seguirá figurando al momento de la votación.

La decisión fue firmada este jueves por el juez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, y el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla.

La Justicia consideró que resulta “material, temporal y jurídicamente inviable” la reimpresión de todas las boletas. Anteriormente, en la audiencia convocada por la Junta Electoral, todos los partidos opositores habían manifestado su rechazo a la nueva emisión de las mismas. Entre otros argumentos, plantearon los costos significativos de la reimpresión y la falta de equidad entre los distintos partidos dado que los plazos del esquema electoral estaban vencidos para ese tipo de cambios.

Noticia en desarrollo