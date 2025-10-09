Ibarra: "El préstamo y el apoyo de Estados Unidos están supeditados a la performance que tenga el Gobierno en las elecciones"

En diálogo con Canal E, el analista político Eduardo Ibarra advirtió que el Gobierno de Javier Milei atraviesa una crisis de imagen y enfrenta un panorama complicado de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Derrota en Provincia y crisis de imagen

El retiro de José Luis Espert de la lista de candidatos y de la Comisión de Presupuesto marcó un punto de quiebre en la estrategia electoral oficialista. “El Gobierno de Javier Milei está complicado, sigue complicado”, afirmó Ibarra, al señalar un deterioro constante en la imagen del presidente y su gestión.

Según los relevamientos realizados por su equipo, la figura de Espert ya generaba rechazo antes del escándalo judicial: “José Luis Espert no era un candidato con buena imagen para encabezar una lista”, sostuvo, y remarcó que su vínculo con una supuesta financiación del narcotráfico en 2019 profundizó el daño político.

El golpe más fuerte, sin embargo, fue la derrota en las PASO del 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires, que se convirtió en un punto de inflexión: “La caída en las encuestas era clara, incluso sin que subiera tanto el candidato rival”, afirmó. El acto en el Movistar Arena buscó ser una maniobra de distracción, pero resultó insuficiente. “No alcanzó, porque el tema Espert volvió con fuerza tras la extradición de Machado y el contrato de un millón de dólares que se ‘olvidó’”, ironizó Ibarra.

Riesgos de aislamiento y gobernabilidad débil

Más allá del plano electoral, Ibarra alertó sobre las consecuencias geopolíticas de una posible derrota, que podría impactar directamente en el apoyo de Estados Unidos. “El préstamo y el apoyo de Estados Unidos están supeditados a la performance que tenga el Gobierno en las elecciones”, sostuvo.

Una de las condiciones sugeridas por Washington sería una mayor amplitud política, lo cual exige alianzas internas que hoy no están consolidadas: “Estados Unidos pidió ampliar el espacio de centro-derecha convocando al PRO, pero la reunión con Macri terminó en un ‘nos vemos después del 26’”, explicó el analista.

En caso de una derrota con diferencia amplia, el Gobierno podría verse obligado a redefinir por completo su hoja de ruta. “Va a tener que barajar y dar de nuevo, generar nuevas alianzas, redireccionar la gestión”, anticipó.

El riesgo mayor no sería solo perder en las urnas, sino hacerlo por una diferencia significativa: “Una derrota ajustada no es lo mismo que perder por más de diez puntos, como pasó en Buenos Aires”, advirtió. En ese caso, la gobernabilidad quedaría gravemente comprometida.

Para Ibarra, el camino hasta el 26 de octubre será tenso, y después, todo dependerá del resultado: “La previsión es un escenario complejo hasta el 26, y profundizado si el Gobierno pierde con margen amplio”, concluyó.