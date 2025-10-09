Se llevan adelante allanamientos en la casa de José Luis Espert

La Policía Federal allanó este mediodía la casa del diputado José Luis Espert por supuestas transferencias de dinero del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de tener vínculos con el narcotráfico y la transferencia de 200.000 dólares a la cuenta del funcionario oficialista.

El procedimiento se llevó adelante en un inmueble de la calle Brasil 785 en la localidad bonaerense de San Isidro, según informaron fuentes judiciales.

Aprobación de la medida en la Cámara de Diputados

La Cámara Baja aprobó la medida por 215 votos afirmativos, 0 negativos y 3 abstenciones. Los requerimientos concretos se mantienen en secreto, ya que los diputados dieron su autorización sin abrir el debate sobre el contenido de las medidas judiciales. El legislador libertario envió este miércoles un pedido de licencia hasta el 8 de diciembre. Cabe señalar que hasta que esa solicitud no sea discutida en sesión ordinaria, mantendrá sus fueros y seguirá cobrando su sueldo de legislador.