José Luis Espert seguiría cobrando su sueldo como diputado a pesar de su pedido de licencia

Uno de los grandes ausentes en el recinto de la Cámara de Diputados fue el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert. Había mucha expectativa sobre su presencia, ya que el escándalo por su vínculo con el presunto narcotraficante "Fred" Machado lo obligó a renunciar a su candidatura como primer candidato por el oficialismo en las elecciones legislativas de octubre. A los pocos minutos de que se iniciara la sesión, envió un pedido de licencia al Presidente de la Cámara, Martín Menem.

"Por medio de la presente, me dirijo a ud. a fin de solicitar licencia por motivos particulares desde el día de hoy, 8 de octubre, hasta el 8 de diciembre del corriente año", decía el escrito en donde no aclaró si era con o sin goce de sueldo. Esa omisión, según algunas fuentes parlamentarias, ya dejaba asentado que el legislador seguiría cobrando los casi 5 millones de pesos de su dieta hasta el fin de su gestión, el próximo 10 de diciembre.

Sin embargo, la definición final la debe tomar el pleno en el recinto, es decir, que en una sesión ordinaria se debería votar si se le aprueba la licencia a Espert o no. "Eso no va a suceder", reconocieron a PERFIL diversas fuentes del Legislativo, a la vista de que bajo esta gestión nunca hay sesiones ordinarias. De este modo, hasta que no se vote, Espert no tiene la licencia otorgada y seguirá percibiendo su sueldo como cualquier otro par. "El aviso es una formalidad", explicaron.

No obstante, el economista libertario podría luego especificar que declina la percepción de su dieta y sólo así dejaría de cobrarla.

Presupuesto 2026: Espert resistió a los pedidos de la oposición para que abandone la comisión

Ya la semana pasada, la Comisión de Presupuesto que Espert presidía fue muy tensa: todos los diputados opositores que integran esa comisión le pidieron que diera un paso al costado como titular de ese cuerpo, no sólo por el escándalo en cuestión, sino también por su gestión de "inacción" ante cualquier proyecto que era girado a su comisión. Incluso, lo responsabilizaron por dormir el tratamiento del propio Presupuesto 2025 (el año pasado). Días después, se bajaría de los comicios y de su rol al frente de Presupuesto y Hacienda.

La renuncia de Espert y su pedido de licencia obligó a sacar del temario de la sesión de este miércoles el proyecto que pretendía removerlo de esa comisión, que tiene un debate muy importante por delante para lograr llegar a tener un Presupuesto 2026. Ya el Presidente Javier Milei adelantó que lo reemplazaría el diputado "Bertie" Benegas Lynch, aunque el funcionamiento no está garantizado. Al menos no hasta que pasen las elecciones, ya que el oficialismo pretende debatirlo recién en diciembre, con la expectativa de tener un Congreso más favorable para un debate tan sensible. Del otro lado, la oposición hoy tiene un proyecto para definir una fecha para emitir dictamen sobre el Presupuesto y fijar un cronograma con días y horarios de funcionamiento de la comisión.

