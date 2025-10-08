José Luis Espert y Fred Machado firmaron un contrato por un millón de dólares en 2019

Este miércoles trascendió un contrato del año 2019 entre el empresario Federico “Fred” Machado y el diputado José Luis Espert por un monto de un millón de dólares. El documento fue publicado por el periodista Pedro Paulín, del medio Newstad, y confirma algo que el economista liberal había negado en varias oportunidades.

El acuerdo por “locación de servicios” fue firmado el 7 de junio de 2019, curiosamente, apenas 15 días antes de que Espert se presentara formalmente como candidato a presidente para las elecciones de ese año.

José Luis Espert y Fred Machado en 2019

El legislador pergaminense había manifestado su intención de postularse a jefe de Estado el 23 de diciembre de 2018, tras acordar con el partido “Unite por la Libertad y la Dignidad”. Ese espacio político tiene alcance nacional, por lo que cumplía con los requisitos necesarios para participar de los comicios.

Fred Machado, el empresario que este martes la Corte Suprema decidió extraditar a Estados Unidos, donde será juzgado por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, confirmó el pago de 200.000 dólares al legislador en distintos medios. Dijo haberlo hecho porque “el tipo (José Luis Espert) me dio lástima; no era el Espert de ahora, el de ‘cárcel o bala’”.

No obstante, el contrato al que accedió Newstad establece un pago inicial de 100.000 dólares, que debía ser abonado “en el acto de la suscripción” del acuerdo; es decir, cuando Espert estaba a dos semanas de comenzar oficialmente su campaña. Además, el documento establece “nueve cuotas mensuales consecutivas e iguales” de 100.000 dólares cada una, “a partir del mes siguiente al de la suscripción” del convenio, mediante “transferencia bancaria”.

Machado firmó el contrato como “representante” de Minas del Pueblo, una empresa de su propiedad con sede en Guatemala, actualmente también investigada e intervenida por la justicia estadounidense.

Ese mismo año, el empresario colaboró con la campaña presidencial de Espert con al menos 36 vuelos en un avión privado de su propiedad y el préstamo de una camioneta Jeep Grand Cherokee que, según Machado, pertenecía a su primo Claudio Ciccarelli, sospechado de ser testaferro del empresario.

Todo esto fue admitido por Espert, pero Machado agregó que también se destinaron otras “100 o 150 lucas” (sin especificar, pero aparentemente en dólares) para “comida, hoteles y otros gastos”. Ninguno de estos montos fue declarado como fondos de campaña.

La semana pasada, cuando todavía era el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Espert reconoció haber recibido 200.000 dólares de la empresa Minas del Pueblo, propiedad de Machado, pero aseguró que fue en 2020, cuando ya no era candidato. Según el economista, la firma de un convenio con Machado fue para la asesoría en cuanto a una reestructuración de deuda de la empresa minera guatemalteca.

El diputado no informó en ningún momento que el contrato era por un millón de dólares, ni que incluía pagos mientras estaba en carrera presidencial. Por el contrario, sostuvo que sólo mantuvo una reunión a mediados de 2019 con un empleado de Machado, y que le comunicó que asumiría el compromiso como asesor económico privado únicamente tras concluir la campaña.

El excandidato de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires tuvo que reconocer el pago de 200.000 dólares que había negado varias veces en distintos medios, luego de que se difundiera una constancia oficial emitida por el Bank of America que certificaba la transferencia del monto: 200.000 dólares pagados por la firma minera vinculada a Machado a una cuenta bancaria en Nueva York.

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Juan Grabois, ya había denunciado la existencia de ese pago, pero el libertario se había negado reiteradamente a admitirlo.

El contrato revelado este miércoles corresponde a “la realización de un análisis de mercado y el asesoramiento integral para refinanciar deuda y confeccionar un plan estratégico de ampliación y crecimiento de la empresa a tres años, con su seguimiento y control, informando periódicamente al comitente (Fred Machado) sobre los avances del trabajo encomendado”.

El acuerdo preveía una estrategia de “refinanciación” y otra de “expansión”. Sobre la refinanciación, establecía que “al tratarse de un proceso complejo” que requería “un asesoramiento especializado en estos temas”, era “necesario que se realice un estudio y evaluación profunda de la situación económica en concreto, señalando y analizando las necesidades a corto y largo plazo de la empresa”.

Las claves del contrato firmado entre José Luis Espert y Fred Machado

La redacción del contrato, atípica, fijaba algunas pautas para Espert. Por ejemplo: “Debemos tener en cuenta que la opción de una buena refinanciación de la deuda, es siempre preferible al concurso de acreedores”.

Algunos tramos del contrato fueron redactados en primera persona: “Como no todos los procesos de refinanciación son iguales considero que siempre deben estar presentes los siguientes puntos”, afirma el documento, que parece redactado por Machado, y enumera como primer punto: la “Estrategia de la Compañía”.

El pacto también indica que “la propuesta de refinanciación debe contener una estrategia inicial”, y sostiene que “el plan debe plantear una negociación colectiva e individual” y que “contendrá una reducción de costos y la mayor generación de flujos de caja”.

Asimismo, el acuerdo preveía plantear “la posible ampliación del capital, con aportes de sus accionistas u otros nuevos” y que en la propuesta “habría que buscar el equilibrio entre los intereses de la empresa y de los acreedores”.

“Como estas operaciones de refinanciación de la deuda suelen ser procesos largos y complejos a los que hay que dar solución, es de vital importancia involucrar a asesores legales, fiscales y financieros apoyando al equipo”, establecía el documento en la descripción de las tareas.

El Bombardier Challenger 601 de Fred Machado, matrícula N28FM, que usó José Luis Espert durante su campaña en 2019

En cuanto a la “expansión”, indicaba que se elaboraría un documento que reflejara “las grandes decisiones” que orientarían “la marcha de la sociedad hacia la gestión de excelencia”.

Los plazos del contrato entre Espert y Machado

El contrato estipulaba un “tiempo para llevar a cabo el trabajo encomendado” de doce meses a partir de la firma del convenio, el 7 de junio de 2019. Pero precisaba: “Ambas partes expresan que el plazo convenido podrá ser prorrogado por acuerdo de ambas por el plazo que estimen conveniente”.

Un punto clave del acuerdo es que los pagos a Espert estaban claramente fijados: debía cobrar “dentro de los primeros cinco días de cada mes”.

Incluso, Machado renunciaba “expresamente a alegar cualquier impedimento derivado de fuerza mayor caso fortuito o disposición estatal de la que resultare la imposibilidad de dar cumplimiento a los pagos en la especie de moneda pactada”, es decir, Espert recibiría sus 100.000 dólares mensuales sin importar lo que ocurriera.

Los aviones presidenciales Tango 01 y 04, mencionados en el expediente que investiga a Machado por pagos en 2016

En el video difundido por Espert cuando anunció que se bajaba de su candidatura a diputado nacional para las elecciones legislativas del 26 de octubre, el economista explicó que el contrato no avanzó. El motivo que brindó fue que debía viajar a conocer la mina y la pandemia de Covid-19 se lo impidió.

El contrato también contemplaba posibles “incumplimientos”: “Para el caso de que el prestador (José Luis Espert), no finalice el trabajo en el plazo establecido y no hubiere acuerdo en la prórroga del plazo, facultará al comitente (Fred Machado) a requerir al prestador (José Luis Espert) a que dé cumplimiento a su obligación dentro de los próximos (30) treinta días vencidos”.

Además, el documento establecía que si Espert no cumplía sus obligaciones “quedará resuelto el contrato, pudiendo reclamar el comitente (Fred Machado) la devolución de las sumas entregadas y los daños y perjuicios ocasionados por la conducta del prestador”.

Sin embargo, Espert no devolvió ningún dinero pese a no terminar sus tareas: el motivo que dio, fue nuevamente la pandemia.

Finalmente, el contrato determinaba que, ante cualquier controversia, las partes se someterían a “la competencia de los Tribunales Ordinarios de New York, de los Estados Unidos de América”.

El contrato está firmado de puño y letra por José Luis Espert y Federico “Fred“ Machado, y cuenta con un acta de certificación de las firmas de un escribano público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Espert superó las PASO de 2019, que se llevaron a cabo el 11 de agosto, con lo que quedó habilitado a participar de la elección general del domingo 27 de octubre. Su performance fue muy pobre: apenas lo votaron 394.207 personas en todo el país, lo que representó el 1,47% del total. Quedó en sexto lugar, detrás de Alberto Fernández (quien triunfó), Mauricio Macri, Roberto Lavagna, Nicolás Del Caño y Juan José Gómez Centurión.

Cómo intentó justificar José Luis Espert su contrato con Fred Machado

El diputado habló por primera vez de este contrato el jueves pasado, en un video grabado en las oficinas de Santiago Caputo, pero sólo se refirió al cobro de 200.000 dólares.

“Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Me contactó entonces el señor Iván Morales de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019”.

Luego explicó: “Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejo para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional".

Espert relató: “Ese mismo año, competí en las elecciones presidenciales y perdí como en la guerra, y entonces volví a mi actividad privada. En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información para emprender el trabajo acordado”.

Luego agregó: “A principios de febrero de ese año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato”.

Este sábado, en la última entrevista antes de renunciar a su candidatura, finalmente blanqueó que había firmado el contrato con Machado. En diálogo con radio Mitre, Espert aseguró: “La empresa era de Fred Machado. Yo el contrato lo firmo con Fred Machado. Es un contrato de trabajo para una reestructuración de deuda”.

Además, detalló: “Era un trabajo profesional como economista. Yo firmé ese contrato en 2019, antes de ser candidato a presidente, y cobré parte de ese contrato en 2020. Después se interrumpieron los pagos por la cuarentena porque yo debería haber viajado (a Guatemala)”.

Según Espert, la ruptura la decidió él: “Cuando me entero que es narco, digo: ‘Andá a cagar, no te agarro un mango más”. Y justificó la no devolución del dinero porque “ya había hecho una parte bastante gorda del trabajo”.





