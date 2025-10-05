José Luis Espert renunció a su candidatura tras el escándalo por los 200 mil dólares de Fred Machado

El terremoto político estalló a tres semanas de las elecciones generales: José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La decisión llegó menos de 48 horas después de que el propio economista había ratificado que seguía en carrera. La noticia sacude a La Libertad Avanza (LLA), que buscaba blindar la campaña en medio del ajuste y el descontento social.

El domingo pasado, PERFIL reveló documentación judicial que vincula directamente a Espert con un pago de 200.000 dólares en febrero de 2020, proveniente de la red que encabezaba el empresario argentino Fred Machado, hoy preso en Estados Unidos y acusado de narcotráfico, fraude y lavado. El mismo Machado al que el libertario agradeció públicamente en 2019 durante la presentación de su libro La Sociedad Cómplice en Viedma.

Demuestran el pago recibido por Espert del narco que financió su campaña y sigue preso

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según la denuncia, ese dinero formaba parte de la contabilidad secreta de la organización criminal y fue utilizado para financiar su campaña. El dato más demoledor: desde que conoció a Machado, Espert incrementó su patrimonio en un 789%.

El comunicado en X y la defensa de Milei

Espert eligió la red social X para oficializar lo que hasta entonces eran rumores. Con un tono dramático, publicó un extenso mensaje titulado “Por la Argentina, doy un paso al costado”, donde justificó su renuncia como un gesto de sacrificio personal para no entorpecer la campaña presidencial de Javier Milei.

“Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla. En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. (…) Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”, escribió el excandidato.

En su publicación, Espert intentó instalar dos ejes: por un lado, la condición de víctima frente a lo que definió como “una operación” mediática y judicial; por otro, la idea de que su salida era necesaria para resguardar el proyecto libertario a tres semanas de las elecciones. “No puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo se desmorone”, afirmó, al tiempo que instó a la militancia de LLA a “no dejarse intimidar” y a concentrar los próximos días en persuadir al electorado.

El diputado también adelantó que peleará su inocencia en la Justicia “sin fueros ni privilegios” y se diferenció de lo que definió como la vieja política: “A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia”.

El presidente Milei se sumó casi de inmediato al operativo de contención. Compartió la publicación y la reforzó con un mensaje propio, en el que volvió a denunciar que la acusación contra Espert era parte de un intento por ensuciar la campaña oficialista:

“El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo. (…) La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

El ida y vuelta virtual entre Espert y Milei buscó blindar al oficialismo, pero en los hechos expuso la tensión interna: un candidato clave que hasta el viernes había sido ratificado tras una reunión en Olivos, terminó cayendo acorralado por las denuncias judiciales y periodísticas. La respuesta del Presidente también reveló la preocupación del Gobierno por no perder iniciativa frente a un escándalo que golpea directo a la línea de flotación de su discurso anticorrupción.

La salida de Espert exhibe la fragilidad de la apuesta electoral libertaria

La salida de Espert exhibe la fragilidad de la apuesta electoral libertaria. Milei soñaba con teñir de violeta el mapa el 26 de octubre, pero la motosierra aplicada sobre jubilados, universidades y provincias, sumada a la caída del consumo y los ingresos, desgastó su capital político. Ahora, el frente anticasta aparece salpicado por causas judiciales y acusaciones de vínculos con narcos, empresarios oscuros y cajas opacas.

José Luis Espert ocupaba la presidencia de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, un cargo estratégico en la discusión económica. Ahora queda fuera de la boleta bonaerense, en medio de denuncias por inconsistencias patrimoniales, vínculos con un empresario acusado de narcotráfico y la aceptación pública de Milei.

La dimisión representa un golpe para el oficialismo, que en lugar de sostener el eje en la inflación y en sus promesas de gestión, enfrenta cuestionamientos sobre el origen de fondos, operaciones financieras poco claras y la salida de una figura central en plena campaña.

El 26 de octubre, las elecciones definirán si la sociedad respalda al oficialismo pese a estas controversias o si las dudas sobre la transparencia y el financiamiento del espacio pesan más que el relato del cambio.

gd