La reacción en redes a los posteos de Espert: memes y 'narco' ironías

El Gobierno viene de una derrota, dura, en las legislativas bonaerenses. Sobre esa base intentó arrancar con la campaña nacional dejando flancos para que sus opositores ataquen con $LIBRA ("estafadores"); por el tema audios de Andis ("coimeros"), y ahora con el escándalo que rodea a José Luis Espert desde el peronismo hasta tienen picando el terrible dardo de "candidato narco". Con semejante contexto, los posteos en redes este viernes por la noche del propio Espert, con alguna ironía hacía Eduardo Feinmann y mostrando que el presidente Javier Milei "no lo había bajado" en la reunión que mantuvieron en Olivos, dio paso a una avalancha de memes y cargadas, sal en las heridas de quienes diseñan la campaña oficialista.

Todo arrancó cuando Feinmann publicó un texto en su cuenta de X donde expresaba: “Todo conduce a la renuncia de José Luis Espert”. En rigor no era el único, abundaban en redes las versiones sobre el paso al costado, pero el referente de LLA y cabeza de la lista de La Libertad Avanza (LLA) le respondió de manera puntual al periodista de Mitre y A24: “¡Hola, Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. ¡Salute!”.

Y eso desataría una ola de memes y cargadas, algunas subidas de tono, de las que aquí hacemos un breve repaso:

Incluso algunos hasta armaron videos de Inteligencia Artificial como el mismo objetivo: cargar a LLA y acusar a sus dirigentes de corrupción:

