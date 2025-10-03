José Luis Espert confirmó su vínculo con Fred Machado pero aseguró que se acercó por "ingenuo" y no por "delincuente"

Acorralado por las denuncias, el diputado y principal candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, salió a dar una nueva explicación sobre su vínculo con el presunto narcotraficante Alfredo "Fred" Machado. En un video que publicó en sus redes sociales, leyó una respuesta en la que confirmó que recibió el pago por 200 mil dólares pero que desconocía las "actividades ilícitas del señor Machado".

Presionado por propios y ajenos, Espert elaboró una defensa en la que aseguró que a Machado lo conoció en el marco de su vida privada y que luego lo apoyó en la campaña de 2019 en la que se candidateó a presidente. Además señaló que al pago de 200 mil dólares lo recibió por su trabajo como consultor de la empresa minera de Machado, Minas del Pueblo, radicada en Guatemala. Empresa sobre la que pesarían denuncias por minería ilegal.

Al mismo tiempo, sostuvo recién en 2021 se enteró de "la existencia de un pedido de captura internacional" de Machado y de que era "buscado por la justicia norteamericana por actividades vinculadas al narcotráfico y a estafas a compradores y a vendedores de aviones". "Entré en pánico", aseveró.

De acuerdo a sus declaraciones a Machado lo conoció a través del abogado Pablo de Luca, quien se lo habría presentado como un "empresario exitoso" y como "admirador de su apuesta" por las ideas libertarias en Argentina en 2019.

Ese mismo año, tras entablar la relación, "Machado me propuso presentar mi libro La sociedad cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente" agregó. A continuación, el presunto narco le habría ofrecido el respaldo para las elecciones. "Fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019", sostuvo el diputado.

Al mismo tiempo habrían surgido el negocio de asesoría sobre las minas en Guatemala. "Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Me contactó entonces el señor Iván Morales de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala, tuvimos una reunión hacia mediados de 2019", afirmó.

Por ese trabajo, y no como aporte de campaña, Espert dijo que recibió los miles de dólares. "Una de las condiciones que puse es que el pago de los US$200.000 se hiciera exclusivamente por transferencia desde otro banco que también estuviera en Estados Unidos", respondió sobre el envío que recibió a través del Bank of America.



