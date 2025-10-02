Luego de intentar suavizar sus dichos sobre la vinculación de José Luis Espert con Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, Patricia Bullrich llamó este jueves al diputado nacional a "volver a los medios y contestar claro". El pedido llegó tras la polémica negativa del legislador a responder si el empresario le transfirió 200 mil dólares y lo trasladó en su avión privado durante la campaña presidencial de 2019.

"Tenemos una vara altísima y el voto liberal y republicano exige respuestas. El voto kirchnerista no exige ninguna respuesta. En esa lógica, tenemos que ser claros sobre las conductas de cada uno de nosotros", argumentó la ministra de Seguridad en diálogo con Antonio Laje en A24.

Aunque pidió explicaciones, Bullrich también defendió a Espert al señalar que en 2019 era "un novato" en política. "Eso lo lleva a no conocer o no tener en cuenta determinadas reglas. Yo tenía un equipo especializado, y a cualquier persona que se te acerca en una campaña le hacés un informe de quién es. Pero en 2019 Espert estaba solo", justificó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, la ministra aclaró que el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires "no está ni imputado en la causa", y apuntó contra la oposición en la Cámara de Diputados por reclamar su desplazamiento como presidente de la Comisión de Presupuesto. Sin embargo, reiteró: "Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar claro".

Cuatro exlibertarios incluidos: 37 diputados piden expulsar a José Luis Espert de la Cámara

Más adelante, volvió a marcar su rechazo al "embate oportunista" del kirchnerismo en el Congreso, después de que diputados de Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica y bloques provinciales pidieran el desplazamiento de Espert. "Es el manoseo total y absoluto de las instituciones", denunció.

Bullrich sostuvo además que "la forma en que el kirchnerismo toma los temas y los introduce en la agenda es una estrategia de inteligencia". Según dijo, el oficialismo enfrenta a un adversario que busca golpear sus ejes de transparencia y manejo de fondos públicos. "Nos quieren meter a todos en San José 1111 con tobillera, y no es así", arremetió.

Un informe de la Justicia de Estados Unidos confirmó que Espert recibió un pago de 200 mil dólares del fideicomiso de Machado.

Respecto de la denuncia penal que Juan Grabois presentó contra Espert, en la que lo acusó de haber recibido financiamiento de Machado, Bullrich desestimó sus dichos: "Cuenta lo que a él le conviene contar".

En este marco, la ministra advirtió que cada integrante de La Libertad Avanza debe hacer su aporte para "salvar el proyecto" y lanzó un fuerte mensaje interno: "No puede ser que sea el Presidente el que tenga que hablar del candidato a diputado. Yo correría al Presidente de lado".

Milei rechazó acusaciones en Mitre: "Mi gobierno no es corrupto y lo de Espert es una operación"

El reclamo de Bullrich se produjo luego de un giro en su discurso. En la mañana del miércoles había declarado que el oficialismo no podía "aceptar personas aliadas al narco", en alusión a Espert. Pero horas más tarde intentó bajar el tono, al señalar que en 2019, cuando según la justicia de Estados Unidos el legislador recibió el pago de Machado, "el narcotraficante no estaba imputado".

"La imputación comenzó en Texas en 2020. Eso significa que Espert puede plantear que, en el momento en el que usó el avión, no había imputaciones. Podía haber sospechas, pero no imputaciones", justificó finalmente la funcionaria.

TV

LT