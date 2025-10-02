"¿Pero usted le cobró o no a Fred Machado los US$ 200 mil?" disparó Fioriti, y Espert habló de Grabois

La noche en A24 languidecía este miércoles con el diputado José Luis Espert hablando de campaña, intentando relativizar el tema del narco Fred Machado y que eso no dinamite sus chances en las Legislativas de este mes, cuando uno de los conductores, Santiago Fioriti, intentó que el economista y candidato libertario contestará si cobró o no los famosos 200 mil dólares que la Justicia norteamericana dice que Machado le pagó en 2020.

¿"Espert, yo quiero preguntarle lo que todo el mundo se pregunta... ¿Usted le cobró o no los 200 mil dólares al narco Fred Machado?", atacó Fioriti sin medias tintas, levantando un tanto la voz. Sus colegas Nicolás Wiñazki y Pablo Rossi eran testigos casi petrificados de la escena. Espert inclinó levemente la cabeza hacia un lado, su gesto fue leve y arrancó: "No le voy a permitir a Grabois que el tema de campaña sea este... Me perdonás? No voy a permitir...".

"No, no lo perdono", alcanzó a contestar Fioriti, insistiendo: "¿Le repito, usted ese dinero lo cobró o no?". Y la respuesta de Espert fue cada vez más gelatinosa: "Te repito, no me voy a mover de ahí... Qué es ese papel trucho de una contabilidad paralela de una causa que hay en Estados Unidos... No le voy a permitir a Grabois que el tema de campaña sea este, porque estamos hablando en campaña de campaña sucia, y no voy dejar que en una campaña con el kirchnerismo el tema sea otro que la villa miseria en la que han transformado la Argentina...".

Fioriti intentó resistir, pero Espert la seguía: "No le voy a permitir a Grabois que el tema de la campaña sea este, vos me harás la pregunta 40 veces, y las 40 veces voy a repetir lo mismo", decía, ya molesto, y adjdicando esa presunta "campaña sucia de rabois a que el kirchnerismo se ve amenazado en la Argentina:

La situación no pudo zanjarse, Espert no contestó y Fioriti, pese a que lo intentó, no pudo conseguir "la respuesta que todo el mundo espera".

HB